Pasca moldoveneasca. Reteta traditionala pentru masa de Paste

Pasca cu branza dulce si aluat este nelipsit de pe mesele romanilor in ziua de Paste. Aluatul ca de cozonac se pregateste usor, umplutura pe baza de branza dulce este moale si aromata. Iti prezentam reteta de pasca pe care o poti incerca acasa.

Pasca moldoveneasca. Reteta traditionala de pasca cu branza dulce si aluat

Ingrediente pentru aluat:

1 kilogram faina

un cubulet de drojdie

350 ml lapte

150 ml ulei de floarea-soarelui

o cana de zahar

4 oua

zahar vanilinat

coaja de la o lamaie

sare

Ingrediente pentru umplutura:

1 kilogram branza dulce

8 oua

o cana de zahar

2 linguri de gris

o punga de stafide

esenta de vanilie



Mod de preparare:

Separam albusurile de galbenusuri. Se bat galbenusurile, doua albusuri si o jumtate de lingurita de sare. Se adauga zaharul in ploaie si se bat ouale pana cand se topeste zaharul.

Intr-o cescuta cu lapte cald, dizolvam cubuletul de drojdie.

Intr-un vas, punem faina, facem o gaura in mijloc si punem drojdia. Lasam drojdia sa se odihneasca timp de 5 minute. Apoi, turnam peste faina ouale batute cu zahar si laptele, zaharul vanilinat si coaja de lamaie. Incepem sa framantam. Treptat, continuand sa framantam, adaugam si uleiul. Aluatul este gata atunci cand incepe sa faca bule de aer. Coca trebuie sa aiba o consistenta elastica, usor de manevrat.

Lasam aluatul sa creasca intr-un loc caldut, ferit de curenti de aer. In acest timp, preparam umplutura de branza dulce pentru pasca moldoveneasca.

Amestecam branza dulce cu ouale plus cele doua albusuri ramase si zaharul. Daca branza e prea moale, iar compozitia ti se pare prea apoasa, poti adauga si 2 linguri de gris.

Stafidele le lasam la hidratat in esenta de rom sau in apa calduta.

Cand compozitia pentru umplutura este gata adaugam si stafidele si esenta de vanilie si amestecam cu atentie pentru a le incorpora.

Impartim aluatul pentru pasca in patru parti. Una dintre ele o intindem ca pe o foaie de placinta si o asezam cu grija pe fundul tavii tapetate cu faina. O alta parte o impartim in doua si o facem suluri, apoi le rasucim (le impletim in doua) si le asezam pe peretii tavii.

Lasam aluatul sa stea in tava si, cand si-a dublat volumul, punem umplutura din branza dulce.

Introducem tava cu pasca moldoveneasca cu branza dulce in cuptorul preincalzit. Setam temperatura la intensitate medie si lasam pasca la cuptor timp de aproximativ 40 de minute, pana cand aluatul e bine facut, iar umplutura e rumenita. Puteti verifica daca umplutura s-a copt cu ajutorul unei scobitori.

Pasca moldoveneasca este gata!

