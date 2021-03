Patrick Ciocan, copilul supradotat de la Românii au Talent, sezonul 11. Puştiul i-a uimit pe juraţi cu isteţimea sa

In articol:

Patrick Ciocan, copilul supradotat de la Românii au Talent, sezonul 11. Copilul de şapte ani a recunoscut toate ţările de pe hartă.

Patrick Ciocan, în vârstă de şapte ani, a venit la Românii au Talent, sezonul 11, ca să le arate juraţilor cât de talentat este într-ale geografiei.

"Pe mine mă chemă Patrick, eu sunt din Botoşani. Ştiu să scriu de la patru ani, ştiu să citesc de la trei ani. Am învăţat singur. Am venit la Românii au Talent că îmi place şi n-am fost niciodată. Am şapte ani şi o lună", a spus Patrick înainte să intre pe scenă.

Puştiul din Botoşani a ghicit toate ţările de pe hărţile care apăreau pe ecran random, ba mai mult, a spus ce capitală are fiecare ţară, dar şi ce ţări îi sunt vecine ţării respective.

"O să arăt toate ţările din lume, capitalele, vecinii, iar după aia, datele din calendar din 1980 până 2048", le-a spus copilulul, celor patru juraţi.

Numărul cu care puştiul a venit la Românii au Talent, sezonul 11, a fost interactiv şi au partipat şi juraţii, care i-au spus lui Patrick nişte date random, iar copilul a nimerit în ce

zi a fost acea dată.

Curios care este secretul copilului, Smiley l-a întrebat pe concurent: "Patrick, tu cum îţi dai seama? Memorezi toate formele ţărilor?", iar Patrick a răspuns timid: "Da".

Florin Călinescu a vrut să-l încurce pe concurent şi l-a întrebat în ce zi pică 29 februarie 2041, însă puştiul isteţ a răspuns: "În 2041 nu este 29 februarie!".

Patrick Ciocan, patru de "DA" la Românii au Talent, sezonul 11

Patrick Ciocan a luat patru de "DA" la Românii au Talent, sezonul 11 şi a trecut în etapa următoare.

"Din punctul meu de vedere nu pot să comentez aşa ceva pentru că mă şi sperii. N-am ştiut şi nu o să ştiu în viaţa mea ce ştii tu şi din cauza asta vreau să te duci acasă cât mai repede cu un DA din partea mea", a spus Florin Călinescu.

Andi Moisescu a rămas impresionat de cunoştiinţele puştiului şi a apreciat momentul la justa lui valoare.

"Dacă or fi să moară motoarele de căutare într-o zi suntem salvaţi, cel puţin pe geografie şi istorie suntem salvaţi cu el", a spus şi Andi Moisescu.

"Asta e calea, ăsta-i drumul. Ei gândesc altfel, au dispărut graniţele din toate punctele de vedere, nu numai teritoriale şi mentale", a mai spus Andi Moisescu.