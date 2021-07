Pe cine dă vina Raed Arafat pentru eșecul campaniei de vaccinare din România? "Vin cu fake news-uri și le răspândesc"

Raed Arafat [Sursa foto: Captură tv] 19:49, iul 28, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Raed Arafat s-a arătat puternic revoltat în cadrul ultimei conferințe de presă. Bărbatul a vorbit despre eșecul campaniei de imunizare din țara noastră și a numit și câțiva factori care au dus la acest efect negativ, printre care se află și informațiile răspândite de influenceri.

Șeful DSU, dezamăgit de numărul mic de vaccinați

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a declarat că nu este deloc mulțumit de procentul mic de vaccinați. Arafat a precizat că cetățenii sunt tot mai reticenți în privința imunizării, deși nu ar trebui, căci România ar putea fi lovită de un nou val pandemic, care se anunță a avea consecințe grave.

Mai mult, reprezentantul statului a subliniat că românii ar face bine să se vaccineze acum, înainte ca lucrurile să se înrăutățească, pentru că nu am scăpat încă de pericol: "Suntem două țări care au procente mai mici de vaccinare. Noi și Bulgaria. Acum sunt multe cauze pentru care populația nu a venit la vaccinare în numărul care era așteptat. Am avut o creștere foarte mare la început, după care am văzut că populația a început să fie mai reticentă de a merge la vaccinare. Poate pentru că au văzut unii că numărul a scăzut. Poate când o să vadă că numărul crește, o să-și schimbe părerea și o să vină la vaccinare.", a declarat Raed Arafat, în cadrul conferinței de presă.

Raed Arafat spune că influencerii au o parte din vină pentru eșecul campaniei de vaccinare

Șeful DSU a ținut să lămurească care sunt și factorii care influențează atât de mult decizia românilor de a se imuniza. Arafat a scos în evidență că persoanele publice, care discută tot felul de subiecte în online, cunoscuți și sub denumirea de influenceri, au o mare parte din vină.

Reprezentantul statului susține că oamenii apleacă urechea la spusele acestora și își schimbă de cele mai multe ori părerea, în funcție de informațiile pe care internauții le răspândesc: "Factorii care duc la asta sunt multipli. Nu este un singur factor, că a eșuat unul sau altul. Sunt foarte muți factori care duc la comportamentul populațional, inclusiv ce transmit unii, ce transmit alții, influencerii, persoanele care vorbesc toată ziua, seara și dimineața împotriva vaccinului, care vin cu fake news-uri și le răspândesc. Sunt oameni care sunt influențați de acest lucru. Rolul nostru e să încercăm cât mai mult să le explicăm care e beneficiul pentru ei și realitatea științifică", a încheiat Raed Arafat, în aceeași conferință de presă.