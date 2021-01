Petre Roman, adevărul despre divorțul de Mioara Roman ”Într-un fel, mi-am pierdut mințile” Dezvăluirile fostului premier în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai” VIDEO

In articol:

Petre Roman, invitatul lui Denise Rifai, la emisiunea sa de la Kanal D, a vorbit despre mult disputatul său divorț de Mioara Roman, urmat de căsătoria cu o femeie mult mai tânără, care i-a dăruit fostului premier și un

băiețel, care acum are 11 ani.

După 34 de ani, vestea despărțirii lui Petre Roman de Mioara Roman a fost un șoc pentru lume. Au apărut atunci în presă numeroase speculații. S-a spus că Petre Roman a plecat de acasă doar cu câteva haine și că a locuit o vreme în garsoniera unui prieten. A urmat un divorț discret, în care Petre Roman a spus că problemele de cuplu erau unele vechi, de circa 15 ani, iar comunicarea ”devenise practic imposibilă”.

Petre Roman a divortat de Mioara Roman dupa mai bine de 30 de ani

Însă Mioara Roman de mai multe ori, ani la rând după despărțire, l-a condamnat pe fostul premier că a părăsit-o și că și-a refăcut viața cu Silvia Chifiriuc, o femeie mult mai tânără ca el.

Citeste si:Câți copii are Petre Roman. Ce diferență de vârstă este între Oana Roman și fratele său

Citeste si: Faimosul creator de modă Givenchy a murit la vârsta de 91 de ani - libertatea.ro

Citeste si: Un travestit a ţepuit bărbaţii pe bandă rulantă. „Am cunoscut-o pe Delia pe Facebook, ea m-a abordat…” - bzi.ro

Petre Roman, despre divorțul de Mioara Roman ”Am și eu dreptul să mă simt foarte bine cu aleasa inimii mele”

”Ați divorțat de Mioara Roman pentru Silvia Chifiriuc?”, l-a întrebat Denise Rifai pe Petre Roman.

”Nu. Asta nu e adevărat, dar pot spune că într-un fel mi-am pierdut mințile! M-am îndrăgostit foarte puternic de Silvia, nu numai pentru că e o femeie foarte frumoasă, nu numai pentru că are o voce splendidă, ci pentru că este un om cu care am simțit că mi-e foarte bine. Am și eu dreptul să mă simt foarte bine cu aleasa inimii mele. Despre asta a fost vorba! În orice caz nu s-a pus problema să înlocuiesc pe cineva cu altcineva”, a afirmat Petre Roman în emisiunea ”40 de

întrebări cu Denise Rifai.

Citeste si:Noi detalii despre starea de sănătate a Mioarei Roman, după ce a fost a fost internată! Cu ce probleme se confruntă mama Oanei Roman

De altfel, fostul premier a vorbit și despre Silvia Chifiriuc, actuala sa soție. (VEZI si Ce pensie are fostul premier Petre Roman )

Pe Silvia Chifiriuc, Petre Roman a povestit în urmă cu ceva timp, că a întâlnit-o prima dată pe aeroportul din Milano. ”Am vrut să o cunosc mai bine și în avion am rugat-o să stea lângă mine. Era o femeie frumoasă, agreabilă, plăcută”, a povestit Petre Roman, care a mărturisit că a fost plăcut surprins să constate că el și Silvia au multe lucruri în comun. Și-au ținut secretă relația până în 2009, când, la doi ani după pronunțarea divorțului de Mioara Roman, Petre Roman se recăsătorea. Ceremonia a fost una discretă, ce a avut loc la Snagov, pe proprietatea nașilor, Dana și Dinu Patriciu. Presa a scris că mireasa era deja însărcinată, iar câteva luni mai târziu apărea Petrus, băiețelul celor doi.

Petre Roman s-a casatorit in 2009 cu Silvia Chifiriuc

Petre Roman, despre actuala sa soție, Silvia Chifiriuc ”Este o soție foarte devotată”

Întrebat de Denise Rifai, ce fel de soție este Silvia Chifiriuc, Petre Roman a avut doar cuvinte de laudă pentru partenera sa de viață.

”Este o soție foarte devotată, foarte iubitoare, pe care eu am îndemnat-o tot timpul să-și vadă de cariera ei muzicală, profesională, pentru că eu cred că are o voce foarte fumoasă. Chiar și acum mi-aș dori ca această carieră muzicală a ei, pe care eu o prețuiesc foarte mult, să fie mult mai înfloritoare. Ca să avem un cuplu în care fiecare e mulțumit de el însuși”, a afirmat Petre Roman la ”40 de întrebări cu Denise Rifai.