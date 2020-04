Pilaf calugaresc. Reteta gustoasa de post

In articol:



Reteta de post: pilaf calugaresc. Orez calugaresc cu legume

Pilaful calugaresc este o varianta de orez cu legume. Se pregateste usor, din doar cateva ingrediente, dar rezultatul este deosebit.

Ingrediente:

1 cana si jumatate de orez

3 cani de apa

2 cepe

2 morcovi

2 rosii

2 ardei

100 g ciuperci

2 catei de usturoi

1 dovlecel

sare

piper

Optional:

telina

Mod de preparare:

Spala orezul. Toaca legumele.

Caleste mai intai in ulei incins ceapa, ardeiul si cateii de usturoi. Dupa 2-3 minute, cand ceapa incepe sa se inmoaie si sa devina translucida, adauga si restul de legume. Amesteca.

Toarna peste legumele calite orezul spalat si bine scurs. Amesteca bine, timp de 2-3 minute.

Pune apa in vasul in care pregatesti pilaful calugaresc. Lasa orezul sa fiarba la foc mic timp de 35-40 de minute. Amesteca din cand in cand.

Reteta de pilaf calugaresc este gata atunci cand orezul se inmoaie. Verifica din cand in cand si ia de pe foc inainte ca orezul sa capete consistenta unui terci.

Acest preparat poate fi servit simplu, in perioada postului sau de catre vegetarieni, sau poate fi o garnitura delicioasa pentru alte mancaruri pe baza de carne. Pofta buna!

Chiftele de post de cartofi si orez. Cum se pregatesc

Ingrediente:

6 cartofi medii fierti in coaja

50 grame orez

2 morcovi

1 ceapa

2 linguri pesmet

o legatura patrunjel

4 catei usturoi

2 linguri ulei

sare si piper

Mod de preparare:

Lasa cartofii fierti in coaja sa se raceasca inainte de a-i da pe razatoare.

Fierbi orezul in 150 ml de apa (ratie 1:3) pana obtii consistenta unui pilaf.

Morcovul curatat si spalat se da pe razatoare, ceapa se toaca marunt. Ceapa si morcovul se calesc in 2-3 linguri de ulei. Adauga in cratita apa cat sa ii acopere. Lasa la foc mic pana cand legumele s-au gatit, iar apa s-a evaporat complet.

Dupa ce s-au racit, cartofii trebuie curatati de coaja si dati pe razatoarea mare.

Intr-un castron, amesteci cartofii, legumele calite, orezul, pesmetul, usturoiul maruntit in presa, patrunjelul, sare si piper dupa gust.

Unge-ti mainile cu putin ulei, amesteca bine compozitia si formeaza chiftelutele de marimi medii. Se asaza intr-o tava tapetata cu hartie de copt.

Chiftelele de post de cartofi si orez se coc la 180 de grade Celsius timp de 25-30 de minute, pana cand se rumenesc bine.