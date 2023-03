Prima reacție a lui Cătălin Moroșanu, după ce în urma unei coincidențe de nume s-a zvonit că a murit. S-a trezit bombardat cu mesaje: "M-au întrebat, cred că cineva îmi vrea moartea"

In articol:

Informația privind decesul unui preot constănțean, pe nume Cătălin Moroșan, a stârnit un val de reacții în mediul online. Mulți dintre internauți au crezut că este vorba despre Cătălin Moroșanu și au intrat în panică.

Luptătorul s-a trezit cu zeci de mesaje din partea celor care îl urmăresc, dar susține că nu este prima oară când i se întâmplă asta.

Cum a reacționat Cătălin Moroșanu când a aflat că oamenii l-au crezut mort în urma unei coincidențe de nume?

Cariera impresionantă în sport, pe care și-a clădit-o de-a lungul anilor, l-au făcut pe Cătălin Moroșanu să-și creeze un renume și să se bucure de un succes răsunător. Totuși, au fost și momente când notorietatea l-a pus în situații incomode. De curând, luptătorul a ajuns ținta unor fake-news-uri din cauza unei simple coincidențe de nume.

Moroșanu s-a trezit bombardat cu mesaje din partea celor care îl urmăresc, după ce informația privind decesul unui preot constănțean, cu același nume, a devenit virală pe internet: "Am văzut că ați făcut o postare astăzi, că am murit. Am primit mesaje, ei m-au întrebat, dar au mai apărut astfel de știri, cred că cineva îmi vrea moartea, dar nu știu cine!", a declarat sportivul, pentru cancan.ro.

Cătălin Moroșanu [Sursa foto: Captură video]

Cum îl cheamă, de fapt, pe Cătălin Moroșanu în buletin?

Coincidența care a dus la un val de reacții în mediul online a scos la iveală și un detaliu mai puțin știut despre cel supranumit "Moartea din Carpați". Cătălin a dezvăluit că numele lui este de fapt "Moroșan", nu "Moroșanu", așa cum îl strigă toată lumea în prezent:

"Cătălin Moroșanu: Hai să îți arăt în buletin cum mă cheamă – Cătălin Moroșan!

Reporter: Păi și noi de ce te știm drept Moroșanu?

Cătălin Moroșanu: Pentru că îi e mai ușor românului, ca limbă, să zică Moroșanu decât Moroșan.", a explicat luptătorul pentru sursa citată.

Cătălin Moroșanu [Sursa foto: Captură video]