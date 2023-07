„Promite tati că va îndrepta totul” Alex Bobicioiu, pregătit să-și asume rolul de tată pentru fiul său. Tânărul a postat prima imagine cu micuțul și vrea să-i dedice o victorie în cușcă

In articol:

Alex Bobicioiu este deja foarte cunoscut publicului larg, după emisiunile în care a participat, povestea tumultuoasă de iubire avută cu Simina Loica și luptele pe care le-a avut în gala RXF.

Însă, dacă despre viața sa actuală se știe totul, trecutul acestuia, ei bine, pentru mulți este o nebuloasă.

Însă acum el a făcut un pas important prin care și-a asumat încă o dată faptul că este tată.

Alex Bobicioiu l-a arătat lumii pe fiul său

Înainte de a se iubi cu Simina, Bobicioiu a avut o relația în urma căreia a devenit tată de băiat. Însă, deși a recunoscut public că are un copil, până acum nu l-a arătat pe minor și nici nu a făcut vreo declarație referitoare la relația pe care o are cu acesta.

Ce-i drept, deși copilul are în jur de doi ani, fostul concurent de la Kanal D nu și-a văzut niciodată băiatul, care stă în Spania, alături de mama sa. Însă este decis ca de acum încolo să schimbe radical situația.

Concret, pe Instagram, pentru prima dată, Alex Bobicioiu a publicat mai multe imagini cu primul său copil, căci urmează ca și Simina să-l facă tată, căruia i-a promis public că va îndrepta tot răul trecutului.

Tânărul și-a cerut scuze în fața tuturor pentru toată situația în care copilul a venit pe lume și a crescut până acum fără el, iar drept dovadă este faptul că îi va dedica lui următoarea luptă

din cușcă.

”Voi lupta pentru tine! Băiatul meu frumos! Îmi pare rău pentru tot! Promite tati că va îndrepta totul! Te iubesc!”, a scris Alex Bobicio iu, pe pagina sa de Instagram.

Alex Bobicioiu, pregătit să-și asume rolul de tată pentru fiul său [Sursa foto: Facebook]

Îl iubește, vrea să schimbe situația tată-fiu și spune că pentru minor se va pregăti intens pentru gala RXF, unde speră să câștige, căci victoria îi este dedicată băiatului.

”Eu am să mă concentrez strict pe meci și până la urmă am să dedic victoria băiatului meu pe care îl am. Mie și băiatului meu", a mai spus Bobicioiu, la WOWnews.