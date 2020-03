Sergiu Ciobotariu, tânărul din Răducani, care a denit viral pe reţelele de socializare după ce joia trecută s-a urcat pe cal şi a mers 40 de kilometri să îşi vadă soţia care tocmai născuse, are o poveste de viaţă cu adevărat emoţionantă care i-a impresionat chiar şi pe poliţişti. Tată a două fete şi de curând, tătic de băiat, bărbatul, deși fără un ban în buzunar, a dorit cu orice preţ să ajungă la nevasta lui la spital, chiar dacă regulile autorităţilor sunt stricte, și a apelat la o soluție ingenioasă!

Bărbatul a povestit că s-a urcat pe cal pentru că nu a fost lăsat să se meargă în tramvai, iar bani de taxi nu avea, prefera să le dea de mâncare celor de acasă, decât să meargă el într-o astfel de mașină.

a spus Sergiu, potrivit BZI.ro, care, spre marea surprindere a tuturor, avea să fie „echipat” corespunzător, cu mască și mănuși.

La câteva ore după apariția știrii, Sergiu a devenit extrem de cunoscut în întreaga țară, iar sărăcia lucie în care trăiește de ani de zile i-a emoționat pe toți, în special pe Cătălin Moroșanu, cel care a sărit primul în ajutorul lui. "Am fost cu soţia mea la cumpărături şi am luat tot ce trebuie pentru copil. Eu am toate canalele mele de social media şi toate relaţiile mele şi o să începem să strângem bani să vă faceţi o casă", a spus luptătorul când şi-a dat seama că a cumpărat fix ce trebuia pentru nou născut.

Gestul lui Moroșanu a fost completat imediat de Florin Morariu, cunoscut ca eroul de la Londra, care a sărit în ajutorul lui Sergiu, apoi a făcut o mobilizare extraordinară pe adresa lui de facebook.

În urma acțiunilor pe canalele de socialiazare, multă lume a donat bani, printre ei și un om de afaceri important în domeniul construcțiilor din Moldova, care, de altfel, s-a și oferit să îi ridice proaspătului tătic o căsuță! Mai mult decât atât, afaceristul a plusat și pentru o acțiune de...suflet. La câteva ore după ce Sergiu și-a scos soția și bebelușul din spital, i-a propus să îi fie micuțului părinte spiritual.

Astfel, dacă săptămâna trecută, era un ilustru necunoscut și poate nimeni nu îl lua în seamă, acum, Sergiu, tăticul călăreț, și-a găsit naș pentru copilul său nou-născut, și nu unul oarecare, ci potent fianciar. Afaceristul nu este însă singurul care s-a oferit să facă acest gest, ci și Cătălin Moroșanu, care, în continuare, face tot posibilul, să îl scoată din sărăcie pe băiatul umil, dar familist, care a uimit o Românie întreagă. Să vedem ce va alege și el într-un final...