Puțini știau asta despre Georgiana Lobonț! Artista se pregătise pentru o cu totul și cu totul altă carieră. De necrezut ce studii are cântăreața

In articol:

Georgiana Lobonț este iubită și îndrăgită de mulți români, iar de-a lungul carierei sale, cântăreața a adunat de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

Deși are foarte mulți admiratori, puțini dintre aceștia știu că, de fapt, cântăreața a terminat o facultate într-un domeniu care se află la polul opus față de viața artistică. Iată ce studii are Georgiana Lobonț!

Georgiana Lobonț a studiat la Facultatea de Drept

În vârstă de 29 de ani, Georgiana Lobonț are o carieră de excepție în industria muzicală, însă când vine vorba de studii, tânăra a urmat cursurile unei facultăți, care nu are nici cea mai mică legătură cu viața artistică.

Mai precis, vedeta a început cursurile Facultății de Drept în anul 2016, dorindu-și în trecut să devină avocat sau magistrat.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric

Citeste si: Fiica Madonnei calcă pe urmele mamei sale. Lourdes s-a pozat goală și a postat pozele pe rețelele de socializare| FOTO- stirileprotv.ro

Citește și: Georgiana Lobonț, cu lacrimi în ochi, după ce a pierdut sarcina! De ce crede că s-a întâmplat una ca asta?! Artista a spus totul sincer, la scurt timp după ce a făcut anunțul public

Totuși, în același an, artista s-a căsătorit cu tatăl copiilor ei, Rareș Ciciovan, și având deja experiență și în muzică până la momentul acela, bărbatul i-a devenit impresar partenerei de viață, începând astfel treaba serios în domeniul muzical.

Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan [Sursa foto: Instagram]

Artista a pierdut o sarcină de curând

În urmă cu câteva săptămâni, Georgiana Lobonț anunța fericită că va deveni mamă pentru a treia oară, însă recent, în urma unui control de rutină, vedeta a primit o veste care a picat ca un trăsnet pentru ea și întreaga familie, mai precis că sarcina ei s-a oprit din evoluție.

Citeste si: „Își dorește să mă viziteze la spital cu un buchet de flori.” Cine este bărbatul misterios cu care Dana Roba s-a afișat, în urmă cu scurt timp- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO| Fenomen meteo neobișnuit pe plajele din România: Nu se vedea nimic la doi metri în față- stirilekanald.ro

Citeste si: Paul Reubens, detalii despre averea câștigată de pe urma personajului Pee-wee Herman- radioimpuls.ro

Citește și: Georgiana Lobonț a pierdut sarcina! Anunțul trist făcut de artistă în urmă cu câteva momente: „Am primit această veste ca pe un trăsnet. Mi-aș fi dorit acest bebeluș cu tot sufletul”

Cu ultimele puteri, cântăreața a făcut anunțul trist pe pagina personală de Instagram, dorindu-și ca fanii ei să afle chiar de la ea această veste.

„Am așteptat să-i ascultăm inimioara. Dl doctor cu care i-am născut pe copii este un om extraordinar. Tot la el am mers și cu cel de-al treilea, doar că nu a mai stat în puterile noastre tot ce s-a întâmplat... sarcina s-a oprit din evoluție. Am avut o stare de șoc, dar în același timp mă simțeam în putere, o forță pe care tot Dumnezeu mi-a dat-o pentru că sunt mamă a doi copii frumoși și sănătoși iar asta e cea mai mare binecuvântare, asta mi-a venit prima oară în minte ca semn de consolare, iar ei erau cu mine în acel moment. Am primit vestea aceasta ca pe un trăsnet. Am reacționat din instinct oprind filmarea. Voiam să filmez ca să-i arătăm și lui tati... dar a trebuit să-i dau o veste tristă. Știu că tot ce trăim se întâmplă cu un scop. Mi-a fost greu să vă zic pentru că m-am grăbit să-mi exprim bucuria și să v-o spun. Știam că va urma ceva ce nu mi-aș dori să trăiesc niciodată... Nu m-am gândit niciodată că p să trec prin așa ceva... Mi-e greu că trebuie să vă spun dar vreau să știți că sunt bine. Suntem bine, Dumnezeu e bun cu noi și ne-a dat tot ce ne-am dorit. El știe cel mai bine când trebuie să ne ia sau să ne dea ceva. Cred în El cu tot sufletul și nu sunt supărată, dar am o stare apăsătoare pentru că mi-aș fi dorit acest bebeluș cu tot sufletul și l-am așteptat cu drag. Poate că am depus prea mult efort... poate că... sunt multe lucruri la care am stat și m-am gândit dar până la urmă sunt fericită că am primit această binecuvântare de a fi mamă. Am și fetiță și băiețel, Dumnezeu știe cel mai bine prin ce trebuie să trecem.”, a fost mesajul pe care l-a transmis Georgiana Lobonț, în mediul online.