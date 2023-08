„Ar avea cu adevărat nevoie” Decizia uluitoare pe care a luat-o Georgiana Lobonț după ce a pierdut sarcina! Ce va face artista cu lucrurile copiilor ei

In articol:

În urmă cu doar două zile, Georgiana Lobonț mărturisea pe internet că, din păcate, a pierdut sarcina pentru care se bucurase atât de mult. Astăzi, vedeta a făcut o dezvăluire surprinzătoare pe internet. Toți fanii artistei au fost uimiți atunci când Georgiana a declarat că vrea să doneze câteva lucruri indispensabile în viața de părinte.

Pe rețelele de socializare, Georgiana Lobonț a apărut astăzi, la scurt timp după ce a dat vestea tristă despre sarcina ei, mărturisind că vrea să doneze cărucioarele copiilor săi. Obiectele sunt extrem de importante în primii ani ai vieții unui părinte, iar artista le-a păstrat până în prezent. După ce a anunțat că nu mai este însărcinată, vedeta a povestit pe internet că va dona cărucioarele, patru la număr, unor familii nevoiașe. Georgiana a mai spus că ea nu le mai folosește, acum că cei doi copii ai ei au crescut și vrea să facă o faptă bună, oferindu-le oamenilor fără posibilități financiare.

„Dragii mei, astăzi avem activitate! Sunt liberă, cu copiii, ne jucăm și păpăm clătite și am scos cărucioarele afară, pe care nu le mai folosim și vreau să le donez. Vreau să fac o postare. Donez cărucioarele copiilor, de care ne-am folosit tare bine. Acestea le foloseam când mergeam în călătorii pe avion și acestea le foloseam mai mult în viața de zi cu zi. Sunt foarte practice. Vreau să găsim niște cazuri la care sa le trimitem cărucioarele, la familii care sunt convinsă ca ar avea cu adevărat nevoie de ele”, a spus Georgiana Lobonț, pe pagina ei de Instagram.

Reacția pe care au avut-o copiii Georgianei Lobonț când mama lor a pierdut sarcina

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan se pregăteau să devină părinți pentru a treia oară, însă artista a dat o veste tristă, în urmă cu doar două zile. Vedeta a pierdut sarcina, pentru care era extrem de bucuroasă și despre care a vorbit atât de mult în ultimul timp.

Pe rețelele de socializare, Georgiana Lobonț le-a povestit urmăritorilor ei că, atunci când le-a spus celor doi copii ai ei despre faptul că nu mai este însărcinată, cei mici au încurajat-o și au avut o reacție extrem de matură pentru vârsta lor, lucru care i-a mai alinat durerea artistei.

„Pentru ei viața noastră are sens... datorită lor totul trece mai frumos și cu bucurie și fericire. Ei ne dau putere și dorința de a merge mai departe și de a face lucruri frumoase, de care să fie mândri. Ei au fost consolarea mea. Edi mi-a zis «Lasă, mami, că și alte fete trec prin asta, o să fie bine», iar Irina a continuat «Bine că ne ai pe noi, mami». Aceste cuvinte mi-au rămas printate în cap din acel moment și mi-am dat seama de maturitatea lor, deși sunt mici. Ei mi-au adus primul zâmbet pe față cu aceste vorbe. De ce să fiu supărată? Viața merge mai departe! Activitatea mea continuă, cursul vieții noastre o să fie normal, ca înainte. Nu putem avea doar bucurii. Poate că trebuia să fiu mai rezervată cu fericirea noastră. Cineva mi-a spus că fericirea are nevoie de liniște. Cred că am să ți cont de acest lucru. Tot ce îmi doresc este să nu mă stresați cu telefoane și cu întrebări, pentru că nu vreau să mă încarc negativ. Eu repet, privesc partea bună a acestei relații... consider că Dumnezeu încearcă doar oamenii care consideră că pot duce. Am multe proiecte în derulare și cred că ele îmi fac foarte bine în aceste momente. Vă pup și vă mulțumesc pentru toate gândurile voastre” , a scris Georgiana Lobonț în mediul online.