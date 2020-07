In articol:

Săptămâna trecută, vestea că Vulpița Veronica Stegaru a făcut testul de coronavirus după ce s-a simțit rău, a produs multă vâlvă la Antena 1, mai ales la Acces direct, emisiunea unde atât ea cât și soțul ei erau invitați zilnic. Până la urmă, după ce mai mulți membri ai echipei de la Acces direct au fost confirmați cu noul coronavirus, Mirela Vaida a anunțat că emisiunea nu va mai fi difuzată în direct (Vezi AICi mesajul Mirelei Vaida)

Prima care s-a simțit rău a fost Vulpița, care încă de lunea trecută a acuzat stări de vomă și a avut febră. Culmea, cu câteva zile înainte, Rafaelo anunța într-un vlog că nu se simte bine.

Citeste si: Incredibil, Rafaelo a vorbit despre relația cu Berna! Ce a spus cântărețul despre ea chiar înainte de finala Puterea dragoste! Philip va lua foc!”Ne-am întâlnit și dincolo de casă, am încălcat regulile”

”Mi-am luat medicamentele pentru gât. Nu știu ce am pățit la mare, am băut după cineva, de la nisip, de la țipite, nu știu de la ce, m-a luat durerea în gât și am aproape o săptămână de când mă chinui să-mi revin. Nu am găsit încă leacul, dar sper să-mi revin”, spunea Rafaelo în vlogul său.

Citeste si: Rafaelo, declarațiile șoc despre Vulpița care îl vor enerva pe Viorel! ”E o fetiță frumoasă! Îmi place mult de ea”

Citeste si: Incredibila transformare a Vulpiței. Cum arată Viorica de la Blăgești machiată, nu ai fi recunoscut-o niciodată! Avem imaginile exclusive

Ce legătură are de fapt Rafaelo cu Vulpița

Vulpița Veronica de la Blăgești, cum e ea cunoscută, a devenit un adevărat personaj încă de la finalul anului trecut. Dintr-o tânără simplă, fără carte, presupusa victimă a unui viol, care s-a dovedit fals, Vulpița Veronica a devenit vedetă tv, prezență zilnică în emisiunea Acces direct. Așa se face că acum, asocierea cu ea, aduce publicitate și succes.

Citeste si: Câți bani a dat Rafaelo pentru mașina de aur? Vulpița o să leșine! Cântărețul oferit toate detaliile exclusive

De această asociere a profitat și Rafaelo, un cântăreț necunoscut până la momentul în care a început să scoată melodii cu Vulpița. Alături, de Vulpița, melodiile lui Rafaelo au ajuns pe primele locuri în trending pe Youtube. Dar relația lor nu s-a rezumat doar la cea profesională, cel puțin așa au lăsat să se ănțeleagă cei doi.

Deși, Vulpița este căsătorită cu Viorel Stegaru, bărbat care apare și cu ea în emisiune, se pare că nici Rafaelo nu i-a fost indiferent! Sau, totul a fost doar o strategie de marketing...! Cert este că, în ultimele săptămâni, Vulpița și Rafaelo au fost mult timp împreună! Citeste CONTINUAREA AICI