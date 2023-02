Ramona Manole a trecut prin clipe cumplite! Ce a pățit fiica lui Ioniță de la Clejani chiar de ziua ei de naștere: „Nu auzeam decât țipete și toți pasagerii se rugau și plângeau”

In articol:

Ramona Manole este o cunoscută cântăreață din țara noastră. Pentru că este implicată într-o mulțime de proiecte și este invitată să cânte la o mulțime de evenimente, bruneta petrece extrem de mult timp pe drumuri.

Noaptea trecută, aceasta se afla în avion și se îndrepta către casă, pentru a-și serba ziua de naștere, însă a trecut printr-o experiență extrem de neplăcută.

Fiica lui Ioniță de la Clejani, speriată de moarte în timp ce se afla în avion

Artista a luat avionul pentru a ajunge mai repede acasă, la copii ei, dar și pentru a-și serba ziua de naștere. Vedeta aștepta cu nerăbdare acest moment, și asta pentru că aceasta a mărturisit de mai multe ori că în trecut nu a putut face acest lucru, din mai multe motive.

Astfel, aseară Ramona se întorcea de la Londra, unde susținuse o cântare la care a fost invitată de mai mulți români din diaspora. La un moment dat însă, în timp ce se afla în avion, aeronava a suferit o defecțiune tehnică, iar momentele care au urmat au fost pur și simplu crunte.

În acel moment s-a instaurat panica, iar pasagerii au trecut printr-o adevărată sperietură.

Din fericire însă, lucrurile s-au rezolvat iar Ramona a ajuns în siguranță acasă.

„Dumnezeu mi-a arătat încă o dată că mă iubește. Astăzi, de ziua mea, eram la un pas de moarte. De la cântarea unde am prestat, m-am grăbit să ajung acasă, la familia mea. Dar avionul în care am urcat, la jumătatea drumului, s-a defectat. Și-a pierdut controlul și nu auzeam decât țipete și toți pasagerii se rugau și plângeau. Mulțumesc tuturor pentru mesajele frumoase, o să încerc să îmi revin, sa pot mulțumi la fiecare în parte, cel mai important, Slavă Domnului, că am ajuns acasă, la familia mea”, a declarat Ramona Manole, pentru spynews.ro.

