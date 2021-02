Răzvan Botezatu vrea la Survivor România 2021! ”Am condiție fizică mai bună ca jumătate de acolo! Și aș face ca toate ielele” EXCLUSIV

In articol:

Răzvan Botezatu a devenit fanul emisiunii Survivor România 2021, el recunoscând că îi admiră pe unii dintre concurenți pentru ambiția de care dau dovadă, favoriții săi fiind, de la Faimoși, Zanni și Culiță Sterp.

Citeste si: Răzvan Botezatu, momente de cumpănă! ”Simțeam că nu mai pot, mi-a fost frică”

”Îmi place când văd oameni ambițioși, așa sunt și eu. Dar, sincer, am condiție fizică mai bună decât jumătate de acolo. Iar eu chiar știu să înot și cred că aș face spectacol pe traseu, mai ales că mie nu mi-e frică să mă arunc, să mă bag”, ne-a spus, în exclusivitate Răzvan Botezatu.

Razvan Botezatu a slabit si pare pregatit de lupta

De altfel, recunoaște el, regimul de la Survivor România, când vine vorba de mâncare, i-ar fi chiar pe plac, l-ar ambiționa și mai tare. ” Eu, dacă nu mănânc, sunt mai nervos. Și aș face ca toate ielele pe acolo dacă nu aș avea mâncare, dar știu că aș aduce puncte, nu m-aș lăsa nici mort. Asta cred că le lipsește Faimoșilor, mai multă ambiție, că în rest... sunt cam la același nivel cu Războinicii. Dar eu aș mânca jar și tot aș aduce puncte”, a mai spus, încrezător, Răzvan Botezatu.

Citeste si: Adevăratul motiv al rupturii dintre Şerban Huidu şi Mihai Găinuşă: ”Nu mai vorbim din 2015”- bzi.ro

Citeste si: Bombă în showbiz! S-a căsătorit! Răzvan Botezatu a spus ”DA”! Foto & Video EXCLUSIV de la eveniment

În altă ordine de idei, recunoaște Răzvan Botezatu, când vede ce intrigi sunt țesute între Faimoși, se amuză copios. ”Eu mă amuz când văd că în echipa Faimoșilor doar Zanni spune lucrurilor pe bune... Dar asta îmi place la el, este sincer, nu este ascuns, ca alții. Da, sunt și care îmi plac mai puțin, dar asta pentru că se dau prea mult în spectacol în loc să aducă puncte. Dar, ca să fiu sincer, ca bărbat.... nu sunt atras de ei, fizic”, ne-a mai spus, râzând, Răzvan Botezatu.

Razvan Botezatu vrea la Faimosi

Citeste si: ”Mi-a fost foarte nașpa”! Mărturisiri cutremurătoare ale unei vedete după ce s-a infectat cu COVID-19

Răzvan Botezatu așteaptă acum să apară ”ursitul”

De-a lungul timpului, așa cum a recunoscut în exclusivitate pentru WOWbiz.ro,

Răzvan Botezatu a avut mai multe relații cu alți bărbați. Cu toate acestea, până acum, toate relațiile lui Răzvan Botezatu s-au sfârșit destul de prost, unele dintre acestea făcându-l pe fostul prezentator TV să sufere enorm, el fiind, adeseori, bătut și abuzat de partenerii săi de viață.

Razvan Botezatu este pregatit sa lupte pentru Faimosi

Acum însă, recunoaște Răzvan Botezatu, s-a lecuit și știe ce vrea de la un iubit. ”În primul rând, să aibă bani, să nu vreau să mă mănânce de avere. Că și așa nu am, abia am făcut puțin cheag și eu... Apoi, să fie organizat. Și, dacă e cuminte și organizat, îl las să îmi fie secretar. Să fac și eu cum am văzut în filme... Secretar la muncă... acasă, nebunie. Adică, clar, oricum am nevoie de ajutor, dacă e dispus să mă ajute și la muncă, are și bani să nu îl întrețin eu, e bun...”, ne-a spus, în stilul caracteristic, Răzvan Botezatu.