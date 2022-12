Romanița Iovan are mereu în geantă un talisman de la Ierusalim. Se semnificații are cruciulița: „Tocmai pentru că...”

In articol:

Romanița Iovan este una dintre cele mai apreciate creatoare de modă din România. Vedeta a mărturisit că poartă întotdeauna un talisman la ea, care a fost adus tocmai din Ierusalim. Cruciulița a fost un cadou din partea mamei unei fetițe și de atunci, cu toate că schimbă geanta, creatoarea de modă își mută și talismanul pentru a fi mereu la

Romanița Iovan poartă un talisman de la Ierusalim

ea.

Pe lângă bijuteriile scumpe, creatoarea de modă poartă la ea un talisman, pe care îl mută dintr-o geantă în alta, pentru a-l avea în permanență la ea. Romanița Iovan mărturisește că talismanul cruciuliță l-a primit de la mama unei fete pe care a ajutat-o.

Citește și: Romanița Iovan vorbește deschis despre relația cu fiul ei! Albert a împlinit 16 ani de curând: „Vreau să fie parte din viața mea, chiar dacă...”

„ Am un talisman tot timpul în geantă, vi-l și arăt. Și, în momentul în care schimb geanta, îmi iau cu mine talismanul. Deci, indiferent unde mă duc, eu am cu mine acest talisman de la mama unei fete pe care eu am ajutat-o. Este o cruciuliță de la Ierusalim, pe care o port cu mare drag, tocmai pentru că ea este din Țara Sfântă”, a explicat Romanița Iovan, pentru Revista VIVA!.

Citeste si: Anamaria Prodan, tort uriaș la aniversarea de 50 de ani. Toată lumea a rămas uimită- kfetele.ro

Citeste si: Iohannis, românii nu sunt de acord cu semnarea acestei înțelegeri! România nu are niciun avantaj în transportul de energie electrică din Azerbaidjan către Ungaria și restul Europei- bzi.ro

Romanița Iovan, vizite dese la mănăstire

Romanița Iovan vizitează des Mănăstirea Ghighiu, întrucât acolo a fost locul unde s-a cununat religios și și-a botezat fiul, Albert. Cu toate că măicuța la care mergea a decedat, creatoarea de modă se duce la mormântul ei și vorbește în continuare cu ea.

Citește și: Fiul Romaniței Iovan, experiență teribilă! S-a răsturnat cu mașina sub privirile mamei sale: "Nu sunt cuvinte să exprim ce am simțit atunci"

„ Știi că eu acolo, mergeam de fiecare dată cu mare drag și așa merg și acum. Efectiv, parcă mă atrage mănăstirea aceasta unde știi că m-am și cununat și l-am și botezat pe Albert. Măicuța Lavrenția nu mai este, dar mă duc la ea la mormânt acum. Tot la ea mă duc, nu mă duc la altă măicuță. Vorbesc cu ea așa, pur și simplu. Îi spun: «măicuță, uite-l pe Albert».

Pentru că acum vine și Albert cu mine la mănăstire. «Uite-l pe Albert, ce a crescut!». Și îl iau cu mine și mă bucur că vrea. Este extraordinar, pentru că e copil, totuși. E mare lucru și face și el acolo ce crede. Se roagă și aprinde și el o lumânare.”, a mai spus creatoarea de modă.

Romanița Iovan și fiul ei Albert [Sursa foto: Instagram]