Romanița Iovan vorbește deschis despre relația cu fiul ei! Albert a împlinit 16 ani de curând: „Vreau să fie parte din viața mea, chiar dacă...”

Romanița Iovan, în vârstă de 58 de ani, arată impecabil pentru vârsta sa. Creatoarea de modă a adoptat un stil de viață sănătos și face sport încă de la primele ore ale zilei.

Romanița Iovan, despre relația cu fiul său

Vedeta a dezvăluit care este relația cu fiul său adolescent, care tocmai a împlinit 16 ani.

Romanița Iovan spune că relația dintre ea și fiul ei este una foarte bună și face tot posibilul ca Albert să nu o considere o mamă depășită de vremurile în care trăim. Vedeta recunoaște că Albert este foarte aventuros, vârsta spunându-și cuvântul în această situație. Fiul creatoarei de modă își dorește să concureze la raliuri, iar mama sa a fost de acord, întrucât Albert este pasionat de acest sport de doi ani.

„ Relația dintre noi este foarte bună. L-am încurajat. Eu sunt conștientă de faptul că Albert are adrenalina în ADN. Și nu aveam cum să îl frustrez de această dorință a lui, de această pasiune pe care o împărtășește de doi ani de zile. Și atunci am zis «ok», deci vreau să fii' safe', dar vreau să fii fericit în același timp. Iar lucrurile sunt foarte clare, pentru că este un sport despre care se spune că este periculos. Dar, de altfel, cine intră în atmosfera respectivă realizează că acea mașină, în care merge Albert, are o protecție din oțel.”, a mărturisit Romanița Iovan, pentru Revista VIVA!.

Romanița Iovan își încurajează fiul pe orice plan. Fiind abia în anii adolescenței, Albert încă își caută drumul său în viață și își dorește să încerce cât mai multe lucruri noi. Mama sa, de altfel, nu îi interzice nimic, știind că doar așa, experimentând, își va găsi cafea.

„ A vrut să cânte la chitară, i-am luat chitară. A vrut chitară electrică, după aceea a vrut una clasică… M-a zăpăcit! Tot timpul am zis «încurajează-ți copilul», pentru că el are nevoie de chestia asta.”, a mai adăugat creatoarea de modă.

Romanița Iovan, despre diferența de vârstă dintre ea și fiul ei

Romanița Iovan avea vârsta de 42 de ani când l-a născut pe Albert. Acum, la vârsta de 58 de ani, nu își dorește ca Albert să simtă diferența de vârstă, cu toate că între cei doi sunt 2 generații. Creatoarea de modă menține o relație de prietenie cu fiul său.

„ M ă ține în priză, ca să zic așa. Vreau să fie parte din viața mea, chiar dacă suntem două generații diferite. Și nu doar să fie parte din viața mea și să înțeleagă activitățile mele, așa cum și eu le înțeleg pe ale lui. A vrut să știe cum mă îmbrac la o petrecere și i-am zis: «nu, o să mă îmbrac și vii să mă vezi, nu îți arăt înainte».”, a mai povestit creatoarea de modă.

