Rona Hartner s-a vindecat miraculos de cancer în două săptămâni, deși se afla în stadiul patru cu metastaze! Cum a fost posibil: „Medicii au găsit un remediu-miracol, un medicament foarte periculos. E o minune mare de tot”

Rona Hartner a învins, pentru a doua oară, cancerul! După ce s-a luptat din nou cu boala nemiloasă, artista a dezvăluit că s-a vindecat de cancer în doar două săptămâni, deși acesta se afla în stadiul 4, cu metastaze.

Cum a învins Rona Hartner cancerul?

Vedeta consideră că în viața ei s-a produs o minune!

În urmă cu 4 ani, Rona Hartner a câștigat prima luptă cu boala nemiloasă. Pe vremea aceea, artista se lupta cu cancerul la colon, de care s-a vindecat într-un final. Însă, în urmă cu câteva luni, cântăreața primea o altă veste tristă din partea medicilor, care i-au spus că s-a îmbolnăvit din nou de cancer, de data aceasta boala afectându-i plămânii.

Ei bine, după cea de-a doua luptă cu boala, care părea mult mai dificilă decât prima, Rona Hartner a dezvăluit că a învins, din nou, cancerul. Artista a povestit că s-a vindecat în doar două săptămâni, datorită unui remediu găsit de doctori, pe care Rona îl consideră un miracol. Mai mult, vedeta a mărturisit că medicamentul pe care medicii i l-au administrat a fost unul foarte periculos, care în general are efecte adverse grave, dar care pe ea au ocolit-o.

Ronei încă nu îi vine să creadă că a câștigat și această luptă cu boala și consideră că este o minune faptul că s-a vindecat de cancer, atunci când acesta se afla în cel mai grav stadiu.

„Sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu! Medicii au găsit un remediu-miracol, un medicament foarte periculos, ca orice chimioterapie, cu 13 pagini de efecte secundare. Se pare că Dumnezeu a vrut să n-am niciun efect secundar, ba dimpotrivă, să îmi facă un miracol și să mă vindec în două săptămâni. E o minune mare de tot. Era stadiul patru și după ăsta nu mai e alt stadiu. Practic, la unele boli mai zic ei că există și stadiul cinci, dar când ai deja metastaze în corp e patru și nu mai pot să facă ei niciun fel de operație. Și sunt greu de găsit și medicamentele, iar cele mai multe medicamente au efecte. La mine, exista interdicție la toate medicamentele clasice și au găsit unul foarte special și cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit”,

a povestit Rona Hartner pentru Fanatik.ro

Rona Hartner s-a vindecat de cancer [Sursa foto: Instagram]

Rona Hartner nu și-a pierdut optimismul pe durata tratamentului

Chiar dacă lupta cu boala a fost una dificilă, vedeta și-a păstrat tot timpul zâmbetul pe buze. În urmă cu doar o lună, Rona Hartner povestea că tratamentul decurge destul de bine și mărturisea că e foarte optimistă în privința rezultatelor. Totuși, vedeta a recunoscut că a trecut prin momente grele și chiar a fost îndemnată, la un moment dat, să meargă să își scrie testamentul și chiar și-a cumpărat loc de veci. Însă Rona nu s-a lăsat doborâtă de cancer și a sperat tot timpul că va ieși învingătoare din această luptă, lucru care s-a și întâmplat, într-un final.

„Acum sunt un pic mai împlinită de la cortizon, dar ăsta e singurul efect secundar pe care-l am, pentru că Dumnezeu a vrut să am un cancer care răspunde extraordinar la ultimul model de citostatice din lume, care este fără niciun efect secundar asupra mea. Acest tratament este extraordinar și deja în trei săptămâni am trecut de jumătate. Așa este (nr. rezultatul analizelor este foarte bun). Doctorii mă trimiteau la notar să-mi fac testamentul, am fost cu copilul meu, a fost groaznic pentru noi, mi-am cumpărat loc de veci, dar Biserica e forță. Acum sunt vie, deși nu era prevăzut, am fost jumătate paralizată din cauza unei metastaze pe creier. Ieri am făcut două ore de sport, am mers 7-8 kilometri, am înotat. Pentru că am un tonus excepțional, acest medicament a dat înpoi metastazele, care în mod normal trebuiau să-mi facă criză de epilepsie. Merg pe panta bună, cred că într-o lună opresc tratamentul, fără să-mi fi pierdut părul, fără să fie avut nimic altceva, doar că nu mai am forță”, spunea Rona Hartner acum o lună, în cadrul emisiunii prezentată de Cristi Brancu.