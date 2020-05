In articol:

Ruby a mâncat din gunoaie la Survivor România

Ruby a făcut dezvăluiri absolut șocante în ediția de luni, 18 mai, a emisiunii Fan Arena. Imediat după Survivor România, Cosim Cernat a prezentat declarațiile uluitoare ale cântăreței, care a mărturisit că a ajuns să caute în gunoaie de foame, ba chiar a și mâncat niște resturi pe care le-a găsit acolo. Faimoasa a declarat, cu zâmbetul pe buze, cum a ajuns să recurgă la un asemenea gest din cauza faptului că nu mai putea de foame.

„Stăteam acolo pe un scaun de plastic, ăștia rupeau traseul, facem, dregem și eu nu mai puteam de foame. Mă uit în stânga, mă uit în dreapta, văd niște saci de gunoi și zic bă, da noi de ce nu ne-am gândit niciodată să căutăm în sacii ăștia de gunoi că poate o fi ceva de mâncare.

Boss, ăștia se uitau la mine și îmi ziceau să mă potolesc. Eu m-am dus direct țintită pe sac, l-am deschis, am văzut o casoletă cu un orez care avusese un sos și mi se umpleau ochii de lacrimi, pentru că a fost un moment atât de fericit pentru mine. În momentul în care am ținut în mână casoleta aia am simțit că am fentat tot sistemul, am câștigat, eram deja în finală.

, a declarat Ruby la Fan Arena.