Sensy nu are deloc o sarcină ușoară! Ce i s-a întâmplat vedetei, cu mai puțin de două luni înainte de naștere. A apelat de urgență la ajutorul medicului: „O iau razna”

Peste mai puțin de două luni, celebra Sensy va deveni mămică și își va ține, în sfârșit, bebelușul în brațe. Influencerița abia așteaptă momentul întâlnirii dintre ea și copilul său, însă, până atunci, trăiește ultimele săptămâni de sarcină la intensitate maximă. De când a rămas însărcinată, Sensy a tot vorbit despre cum se pregătește pentru naștere, iar în ultimul ei interviu a dezvăluit și cu ce probleme s-a confruntat în ultimul trimestru de sarcină.

Fiind însărcinată în aproape 8 luni, Sensy nu se mai poate deplasa atât de ușor. Influencerița a mărturisit că îi este greu să facă mișcare și că medicul i-a recomandat să stea mai liniștită în această perioadă. Din această cauză, vedeta a recunoscut că nu se simte atât de bine, fiind nevoită să stea mai mult în casă. Mai mult, de curând, a trecut și printr-o situație neprevăzută, atunci când bebelușul ei și-a schimbat poziția din burtică. Sensy a mărturisit că s-a speriat, pentru că a simțit o senzație ciudată și a mers imediat la doctor.

„Încerc pe cât posibil să nu fac mai nimic. Fiind foarte activă, o iau razna în casă, îmi fac planuri. Doctorul mi-a zis să mai răresc activitatea. Acum am noroc că am intrat în vacanță cu evenimentele. Dacă erau și nu mergeam… De fapt, mergeam, făceam eu ceva. Acum, nu îmi face nimeni în ciudă. În rest… Îmi este din ce în ce mai greu să merg și să mă mișc. S-a întors copilul. Nu înțelegeam de ce s-au schimbat niște lucruri, ceva era ciudat. Am mers la doctor și mi-a spus că s-a întors copilul, apoi am înțeles schimbările. Cele mai frumoase momente sunt când se mișcă, când sughită, când îi simt piciorușele, mânuțele. Știu că e bine, că e sănătos”, a declarat Sensy pentru Playtech.ro.

Ce i s-a întâmplat lui Sensy în ultimul trimestru de sarcină [Sursa foto: Instagram]

Sensy a început să pregătirile pentru camera copilului

Luna trecută, vedeta povestea că a început să cumpere mobilă pentru camera bebelușului ei. Influencerița și soțul ei vor deveni părinți de băiețel, așa că s-au hotărât să renoveze camera în care cel mic va dormi.

Cei doi soți au schimbat deja geamurile și au ales pătuțul bebelușului, urmând să îi achiziționeze acestuia și un cărucior, însă atunci nu erau hotărâți cu privire la culoarea pe care să o aleagă.

„Sunt foarte multe prietene de-ale mele. Nu știu cum ne-am nimerit toate cu băieți și ele au toate pus la punct. M-a apucat panica săptămâna trecută și am început să renovăm, am schimbat geamurile, am pus mai noi. Am ales mobila, momentan ne gândim la cărucior, ne gândim așa la culoare. Eu zic o culoare, el zice asta. E un muștar așa, eu aș merge pe crem. Pătuțul l-am vrut pe roți, dar am luat unul fix” , a spus Sensy în cadrul unei emisiuni TV.