Sofia Vicoveanca, vacanță în Kenya, alături de fiul său. A renunțat la portul popular și s-a îmbrăcat așa cum rar e văzută: "Dragilor, mă aflu după 2 zile de safari"

Sofia Vicoveanca se numără printre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară de la noi din țară, motiv pentru care artista are foarte mulți fani. Ei bine, pentru că aceasta are o relație foarte strânsă cu admiratorii săi și îi ține mereu la curent cu tot ceea ce face, vedeta i-a anunțat

Sofia Vicoveanca, fotografii de colecție din vacanța în Kenya

pe fani că a plecat în Kenya, în vacanță alături de Vlad Micu, fiul ei.

Sofiei Vicoveanca nu-i scapă nimic, iar plecată într-o vacanță peste mări și țări, în Kenya, interpreta de muzică populară a postat numeroase fotografii în mediul online, acolo unde și-a încântat fanii cu preisajele pe care le-a văzut în excursia sa.

Încă de când se afla la aeroport, artista i-a anunțat pe urmăritoii de pe Facebook că așteaptă să plece nerăbdătoare în vacanță: „Urări de bine din aeroport, spre Kenya!”, a scris artista în pe rețeaua de socializare în urmă cu câteva zile.

Sofia Vicoveanca în aeroport [Sursa foto: Facebook]

De asemena, interpreta de muzică folclorică, mândră nevoie mare, s-a pozat și la Safari, locul pe care l-a vizitat în Kenya, transmițându-le fanilor de pe Facebook un mesaj, alături de care a postat și câteva imagini de colecție: „Dragilor, mă aflu după 2 zile de safari... vă îmbrățișez trimițându-vă o "gură" de aer cald...din Kenya! Zi minunată”.

Sofia Vicoveanca în vacanță [Sursa foto: Facebook]

Cum reușește Sofia Vicoveanca să se mențină în formă, la 80 de ani

În luna septembrie a anului trecut, Sofia Vicoveanca a împlinit vârsta de 80 de ani și se mândrește cu o formă fizică de invidiat, iar mulți dintre admiratorii interpretei de muzică populară au dorit mereu să afle care este, de fapt, secretul datorită căruia cântăreața reușește să se mențină în formă.

Așadar, artista a declarat că nu prea gătește, în schimb consumă mai multe feluri de mâncare de tipul ”la minut”. Sofia Vicoveanca a mai dezvăluit că nu se ferește de grăsimi și îndrăgește foarte tare mămăliguța cu smântână. De asemenea, interpreta nu bea cafea, asta pentru că are tensiune oscilantă.

“Acum nu mai gătesc pentru că dacă fac o ciorbă, cine mănâncă mai multe porții? Eu merg pe minuturi, îmi plac ouăle moi, așa cleioase, cu pâine prăjită, cu o țâră de unt, să știți că îmi place smântâna, smântâna cu mămăliguță, nu mă feresc de grăsimi, cam 2 mese pe zi, cam așa e. Nu beau cafea, că am tensiune oscilantă și mă mai cruț, un capuccino cu lapte mult, ceaiuri, te miri ce!”, a povestit artista pentru Click.ro.

Totodată, Sofia Vicoveanca a mai povestit că a stat departe de vicii, mai precis de tutun și alcool. Însă, cu toate acestea, vedeta a declarat că la un moment dat a fumat, însă atunci a fost pentru prima și ultima dată când a încercat acest lucru.

"Am încercat o dată să fumez și am crezut că mor și asta pentru că m-a supărat ceva. Dansatoarele mai pipau și am zis să încerc și eu. Nu le am nici cu băutura. Dacă ne întâlnim undeva cu mulți, maximum un păhărel de țuică. În Bucovina sunt multe băuturi", a povestit în urmă cu ceva timp Sofia Vicoveanca, în cadrul unei emisiuni TV.

