Soția criminalului din Onești a fost reținută de oamenii legii! Ea a primit acuzații grave din partea autorităților. Fiica: „Te poți duce așa în casă, mamă? Vrei să moară mamaia?''

In articol:

Criminalul din Onești și familia sa fuseseră evacuați din propria locuință în urmă cu circa un deceniu, printru ordin judecătoresc. Aceștia nu au putut accepta decizia autorităților, iar în toți acești ani au acumulat ură și o dorință puternică de a se răzbuna.

Gheorghe Moroșan a luat foc în momentul în care a auzit că actualul propritar vrea să renoveze apartamentul și a decis că este timpul să-i dea o lecție. Bărbatul amenința că își va face singur dreptate „cu arma de foc” încă din 2018, însă nimeni nu a luat atitudine împotriva sa.

”Familia mea a fost amenințată cu armă de foc! Dacă nu se lămurește această situație, cu armă de foc voi face și eu dreptate! Să nu vă fie de glumă! Eu nu glumesc! Asta am vrut să vă spun! Dacă vreți, luați măsuri! Dacă nu, o să le luați mai târziu!”, spunea Gheorghe Moroșan, într-o postare de pe Facebook, din 2018.

Acesta și-a pus planul în aplicare. A mers la fostul său apartament, i-a sechestrat pe cei doi meșteri are veniseră să efectueze reparații și a sunat la 112 și a amenințat că dacă polițiștii nu-i aduc un ordin judecătoresc prin care își recuperează locuința îi va omorî pe cei doi electricieni, unul de 36 de ani, altul de 52 de ani.

Evenimentul s-a încheiat, însă tragic pentru cei doi ostatici, care au fost înjunghiați de fostul proprietar al apartamentului în care munceau. Dar se pare că Gheorghe Moroșan nu a acționat singur, ci a avut complici.

Soția criminalului din Onești, arestată preventiv[Sursa foto: Captură ]

Soția criminalului din Onești a fost arestată preventiv de poliție

Ore în șir au încercat negociatorii să-l stăpânească pe e bărbat să nu recurgă la un gest necugetat, iar la acest discuții a participat și soția criminalului, de pe trotuar.

După dubla crimă comisă de soțul ei, femeia a fost audiată de oamenii legii, iar ulterior, în seara de luni spre marți, aceasta a fost arestată preventiv de oamenii legii.

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Citeste si: EXCLUSIV! Scrisoarea lăsată de criminalul de la Onești! ”Aceasta este lista celor care mi-au distrus viața. Să nu ajung să fiu acuzat de terorism”!

Anchetatorii o acuză de complicitate la lipsire de libertate, ea aflându-se, în momentul în care soțul ei a intrat în apartament peste muncitori, cu un etaj mai sus, în apartamentul de deasupra. În geanta ei s-au găsit mai multe coliere de plastic, identice cu cele folosite de criminal pentru a lega mâinile ostaticilor.

Fiica femeii a încercat să-i înduplece pe oamenii legii pentru a-i scoate cătușele mamei sale. Femeia trebuia să între în casă, acolo unde era și bunica de 99 de ani, care ar fi putut suferi un șoc dacă ar fi văzut-o legată la mâini și escortată de autorități.

„Te poţi duce aşa în casă, mamă? Vrei să moară mamaia?'', a spus fiica lui Gheorghe și a Aeureliei Moroșan.

Apartamentul „grozei” în care a avut loc crima din Onești[Sursa foto: Captură ]

Cum au pierdut cei doi apartamentul în care s-a comis dubla crimă

Familia Moroșan a pierdut apartamentul în urmă cu 11 ani, iar locuința a revenit unei firme la care a lucrat soția criminalului din Onești în urmă cu mai mulți ani. Întreprinderea a deschis procesul împotriva acesteia pentru delapidare. Aurelia Moroșan a fost somată să plăteasca o sumă uriașă de 8,3 miliarde de lei.

Citeste si: Momentul în care polițiștii au spart ușa criminalului din Onești! Un martor a filmat totul! "L-a înjunghiat..."

„ In conditiile in care nu veti executa de buna voie obligatia, se va proceda la scoatere a la vinzare a imobilului, proprietatea dumneavoastra, situat in Onesti”, se arăta în somație.