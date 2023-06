„Suntem la o vârstă care cere actul” Cristina Vasiu a fost cerută în căsătorie. Iubitul i-a pus marea întrebare într-un moment total neașteptat

In articol:

S-au văzut, s-au plăcut, au decis să dea o șansă iubirii, iar acum, la un an și jumătate distanță de la acel moment, Cristina și Cătălin pornesc pe un alt drum.

Au trecut de la statutul de iubiți la cel de logodnici și doar un pas îi mai desparte până la semnarea certificatului de căsătorie.

Cristina Vasiu a fost cerută în căsătorie [Sursa foto: Facebook ]

Cristina Vasiu s-a logodit

Deși au discutat de nenumărate ori despre iubirea lor care duce către formarea unei familii și așteptau ca timpul să le permită un astfel de moment, iată că neprevăzutul, de fapt, i-a bucurat cel mai mult.

Cătălin Stoica a luat inițiativă și, aflat alături de artistă la filmarea noului ei clip muzical, a îngenuncheat și i-a pus marea întrebare.

Tânărul spune că i-a fost extrem de greu să găsească momentul potrivit, dar mai ales să aleagă inelul mult dorit și așteptat de blondină.

Și asta pentru că ei sunt tot timpul împreună, iar gestul a dorit să fie o surpriză totală pentru logodnica sa.

A surprins-o, dar spune el, nu în totalitate, căci artista face ea cumva, mereu, și află ori simte ceea ce urmează ca el să pună în scenă.

”Puțin se aștepta, întotdeauna Cristina are obiceiul să afle așa surprizele, mă cunoaște atât de bine și întotdeauna la anumite aspecte a fost cu un pas înainte, dar oricum femeile sunt întotdeauna cu un pas înaintea bărbatului (râde). Eu am pregătit toată treaba asta și m-am gândit că ar fi cel mai fain moment, și piesa în sine credem că va fi foarte bună și va fi un super hit și m-am gândit că e cel mai frumos moment să fac acum pasul acesta, se legau tot, versurile piesei, povestea. Noi fiind tot timpul nedespărțiți nu prea găseam cum să plec, am găsit momentul acesta în care am fost puțin plecat. Chiar dacă ea știa că va veni momentul acesta cât mai repede, nu cred că se aștepta să fie tocmai la videoclip”, a spus viitorul soț al Cristinei Vasiu, conform Spynews.

De cealaltă parte, Cristina Vasiu s-a declarat extrem de emoționată, nu mai tare decât el, subliniază vedeta, foarte fericită și mulțumită cu bijuteria de pe deget.

Cântăreața mărturisește că știa că va veni și acest moment pentru că a tot discutat că partenerul ei despre asta, plus că, iubirea lor are nevoie de un moment de oficializare, care încet, încet este cerut și de trecerea timpului, mai spune ea, făcând referire la vârsta lor.

”Am avut emoții, noi vorbisem despre asta de mult timp, știam că va urma și că ne îndreptăm în direcția asta, asta ne doream amândoi, suntem și la o vârstă care cere și actul acesta oficial, nu neapărat că stă în treaba asta, dar dragostea dintre noi, momentele dintre noi oricum s-au dus în direcția asta, dar pentru mine și Cătălin e important și pasul acesta”, a mai zis ea pentru Spynews.ro, în exclusivitate… El a avut emoții mai mari cred, eu mi-am exprimat bucuria, m-am bucurat foarte mult, m-a luat prin surprindere. Inelul e pe gustul meu, e un inel cu diamant, foarte finuț încât să mai aibă loc și verigheta, faptul că e de la el, de la persoana iubită și cu care fac pasul acesta, asta a contat cel mai mult”, a zis și artista.

