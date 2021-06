TOP Survivor România 2021. Cine sunt cei mai buni concurenți din Dominicană. Elena Marin, pe primul loc la Faimoși. Ce poziție ocupă Zannidache

Elena Marin 19:41, iun 18, 2021 Autor: Loredana Dobre

Topul celor mai buni concurenți de la Survivor România se schimbă de la o săptămână la alta.

Clasamentul celor mai eficienți concurenți de la Survivor România

Maria Chițu se menține pe prima poziția în topul celor mai buni concurenți din Dominicană, cu un procentaj de eficacitate de 61,7%.

Maria Chițu

Deși este preferatul publicului, Albert Oprea nu reușește să revină din coada clasamentului. Războinicul are 187 de meciuri jucate la Survivor România, dintre care a câștigat doar 83.

Zanni dă semne că își reintră în formă și reușește să urce în top. El se poziționează pe locul unu la Faimoși, la egalitate cu Elena Marin, având amandoi un procentaj de eficacitate de 56,5%.

Maria Chițu(Războinici) 133 meciuri, 82 victorii, 51 înfrângere, 61,7% eficacitate Elena Marin(Faimoși) 168 m, 95 v, 73 î, 56,5% Zanni(Faimoși) 200 m, 113 v, 87 î, 56,5% Marius Crăciun(Războinici) 165 m, 93 v, 72 î, 56,4% Sebastian Chitoșcă(Faimoși) 150 m, 81 v, 69 î, 54% Ștefan Ciuculescu (Faimoși) 78 m, 42 v, 36 î, 53,8% Cosmin Stanciu(Faimoși) 155 m, 78 v, 77 î, 50,3% Andrei Dascălu(Războinici) 192 m, 96 v, 96 î, 50% Albert Oprea(Războinici) 187 m, 83 v, 104 î, 44,4%

Războinicii

Raluca Dumitru, nominalizată de Elena Marin, a fost eliminată de la Survivor România

Faimoasa Raluca Dumitru este recunoscătoare pentru experiența Survivor România și spune că a învățat multe lucruri de când se află în Dominicană. Ea consideră că este un om norocos și spune că va aprecia mai mult lucrurile pe care le are în România.

„Nu știu ce să zic. Mă bucur că am făcut parte din această experiență. Este o experiență de neuitat în care am învățat foarte multe și sper să rămânem așa și acasă. Să nu ne schimbăm că trec două luni și apoi revenim la noi cum eram înainte. Am venit într-un moment în care nu eram mulțumită, nu știam ce pe care drum s-o iau și acum tind să cred că sunt norocoasă cu ce am acasă. Mă consider o persoană norocoasă”, a spus Raluca Dumitru, înainte să-și ia rămas bun de la colegii săi.

Raluca Dumitru

Raluca Dumitru, primele declarații după ce a ajuns în țară de la Survivor România! Ce spune despre Elena Marin: „Era invidioasă pe mine...”/ EXCLUSIV

Elena Marin a trimis-o în cursa pentru eliminare pe Raluca Dumitru, despre care susținea că este cel mai slab pregătită din punct de vedere sportiv. „E greu pentru că am rămas foarte puțini și o să încerc să fiu corectă. O să încerc să nu mă iau după lucrurile rele care s-au întâmplat sau după ce am avut de împărțit din punct de vedere social. Nu am să dau în cei vechi cu care am suferit de la început și nominalizarea mea o voi face din punct de vedere sportiv. În această seara am s-o nominalizez pe Raluca”, a declarat Elena Marin.