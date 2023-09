„Uite cât ai crescut” Andreea Bănică se mândrește cu fiica ei! Mesajul emoționant pe care artista i l-a transmis Sofiei, de ziua ei de nume

In articol:

Andreea Bănică se poate declara o femeie împlinită! Artista a cunoscut, de curând, succesul în afaceri, pe lângă cel de care se bucura deja, în industria muzicală.

Andreea Bănică, mândră de fiica ei, în vârstă de 14 ani

Mai mult, și pe plan personal stă foarte bine, căci este extrem de fericită în căsnicia cu Lucian Mitrea, cu care are și doi copii! Astăzi, vedeta o sărbătorește pe fiica ei, Sofia Maria. Cât de mult a crescut adolescenta?

Sofia Maria s-a transformat într-o domnișoară în toată regula, lucru care o face pe mama ei să fie extrem de mândră. Andreea Bănică abia acum și-a dat seama cât de repede a trecut timpul, căci fiica ei a împlinit, în urmă cu câteva luni, 14 ani. Astăzi, Sofia Maria își sărbătorește ziua de nume, iar celebra ei mămică nu a putut lăsa această zi specială să treacă neobservată. Pe rețelele de socializare, cântăreața i-a transmis Sofiei un mesaj emoționant, spunându-i că ea este cea care duce numele de „Maria” mai departe în familia lor și că adolescenta o face să fie foarte mândră.

„Sofia MARIA la multi ani!!! Uite cat ai crescut mama. Tu esti cea care duce numele Maria mai departe in familia noastra si sunt tare mandra de tine! La multi ani voua, celor care sarbatoriti azi numele sfant, sa il purtati cu mandrie”,

a scris Andreea Bănică pe rețelele de socializare.

Fiica Andreei Bănică își sărbătorește astăzi ziua de nume [Sursa foto: Instagram]

Andreea Bănică și soțul ei și-au deschis un hotel pe litoral

Artista a vrut să își investească banii într-o afacere profitabilă, așa că ea și soțul ei, Lucian Mitrea, au luat decizia de a-și deschide un hotel la mare, în stațiunea Eforie Nord. Andreea Bănică este foarte mulțumită de modul în care arată acum locația pe care o deține și a mărturisit că hotelul ei și al lui Lucian Mitrea se află în preferințele turiștilor, care i-au vizitat non-stop în tot timpul sezonului estival.

„Am făcut o locație frumoasă, nouă, care este e patru stele, arată de patru stele, poate chiar cinci. Este situat pe malul mării, avem nota 10 din punct de vedere al locației și-atunci trebuie să ne scoatem și noi cumva cheltuiala. Suntem extrem mulțumiți de anul acesta, încă avem rezervări, chiar avem și în toamnă, în octombrie. Ne-am fi dorit ca sezonul să fie mai mare, să cuprindă mai multe luni de zile. Și ne-ar fi plăcut ca Statul să facă ceva în sensul ăsta, școlile să nu mai înceapă chiar la început de septembrie. Mi se pare groaznic. Noi, pe 17 septembrie, făceam baie la mare. Lunile mai, iunie, septembrie sunt cele mai frumoase luni de venit la mare. Și știu ce vorbesc pentru că am copilărit la malul mării. Nu înțeleg de ce toată lumea se îngrămădește în luna august. Ok, nu faci baie neapărat și nu te bălăcești ca în luna august, dar poți să intri în apă. Nu este aglomerat, nisipul arată altfel, marea este altă culoare, este altceva. Am pornit acest business cu gândul de a-l lăsa copiilor la un moment dat. Încercăm să-l dezvoltăm cât mai bine. Suntem foarte încrezători și atâta timp cât omul vrea să vină la mare, cu siguranță ne vom scoate banii. Litoralul românesc ne oferă stabilitate. Am băgat niște bani acolo știind că acest business ne va aduce un venit anual pe termen lung, care le va rămâne cu siguranță copiilor”, a spus artista pentru Fanatik.