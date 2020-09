Robert de la Puterea Dragostei, acasă la Gheorghe Dincă

In articol:

Robert Ionescu, fost concurent la Puterea Dragostei, a filmat un vlog la casa lui Gheorghe Dincă, cel supranumit ”Monstrul din Caracal”. Casa din Caracal a lui Gheorghe Dincă este acum încuiată cu un lacăt mare, iar de poartă sunt încă lipite două fotografii cu victimele acestuia: Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu. În curte, vegetația a crescut haotic și a acoperit aproape tot. ”Bălăriile” au invadat curtea lui Gheorghe Dincă , iar acestea sunt vizibile încă din drum.

Robert Ionescu a filmat în casă prin geamul spart

Fostul concurent de la Puterea Dragostei a putut să filmeze și în interiorul casei, printr-o fereastră spartă. Interesant este că în camere nu pare să mai existe nici un obiect de mobilier iar firele electrice par smulse din pereți. E posibil ca acest lucru să se fi întâmplat după perchezițiile poliției, când criminaliștii, disperați că nu găsesc probe, au căăutat până și în pereții casei.

În camera lui Gheorghe Dincă[Sursa foto: captura Youtube Robert Ionescu]

O descoperire interesantă făcută de Robert Ionescu la Carcacal a fost tunelul pe care Gheorghe Dincă l-ar fi săpat pe sub casă. Concurentul de la Puterea Dragostei a filmat camera din care respectivul tunel ar pleca, însă a recunoscut că nici el nu știe exact scopul pentru care acesta a fost săpat.

Asa arata acum casa lui Gheorghe Dincă

”Aici se zice că și-a săpat pod pe sub casă. Uitați cum e înauntru, aici. Aici avea nu știu ce pod pe sub casă. E un tunel, vine așa și ajunge cam pe aici. Cel puțin așa am înțeles”, a povestit Robert Ionescu, fost concurent la Puterea Dragostei.

Cine a pus camere de luat vederi la etajul casei lui Dincă?

La etajul casei lui Dincă s-au instalat camere de supraveghere[Sursa foto: captura Youtube Robert Ionescu]

O altă descoperire interesantă este o cameră de luat vederi fixată la etajul 1 al casei lui Gheorghe Dincă. Nimeni nu știe exact cum a ajuns această cameră să fie montată acolo și nici cine a instalat-o, cert este că Gheorghe Dincă nu a avea camere de luat vederi înainte de crime. Este posibil ca tocmai familia lui Dincă să fi făcut acest lucru, pentru a împiedica hoții să pătrundă în interiorul imobiluli. Casa de la Caracal este goală din primăvara anului trecut, atunci când Dinc a fost arestat pentru uciderea Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu.