Urzici botezate in lapte. Cum se pregateste mancarea de urzici

Urzici botezate in lapte este numele unei retete delicioase. Mancarea de urzici este foarte populara primavara, cand este sezonul urzicilor proaspete.

Reteta lui Mircea Dinescu de urzici este una putin neobisnuita, este o varianta mai moderna a unui preparat vechi de sute de ani, foarte indragit de romani.

Urzici botezate in lapte. Cum se face mancarea de urzici

faina coapta

lapte

urzici

usturoi

rosii cherry

vin

busuioc

coriandru

dulceata de ardei iute

ceapa caramelizata

oua

ulei

unt

zeama de portocale

Mod de preparare urzici botezate in lapte:

Intai se pregateste faina coapta. Se pune faina in tigaie si se amesteca bine. Atentie, nu adaugati ulei in tigaie inainte de faina, amestecul obtinut nu este deloc sanatos si poate cauza dureri de burta. Trebuie sa o pregatiti cu grija, altfel se poate innegri si devine amara. Luati de pe foc tigaia din cand in cand, pentru a impiedica arderea. Cand incepe sa fie galbuie-amaruie inseamna ca e gata.

Puneti laptele rece peste faina coapta. Lasati deoparte,

Opariti urzicile si tocati-le marunt. Urzicile se prajesc apoi in putin ulei si unt. Optional, peste urzici se stoarce putina zeama de la o portocala. Adaugati apoi in tigaie si vin alb.

Intr-o alta tigaie se pun in ulei incins capatanile de usturoi necuratate si rosiile cherry. Cand rosiile incep sa se inmoaie si sa capeta o culoare apetisanta, se scot pe o farfurie.

Usturoiul ramane in tigaie pana se coace in coaja. Astfel, este mai bine tolerat de stomac. Cand se ia de pe foc, peste usturoi se toarna apa rece, pentru a putea fi curatat mai usor de coaja. Miezul moale este gustos, dar nu mai e la fel de iute.

Intre timp, peste urzici se toarna sosul de faina cu lapte si putin vin alb. Adaugati si busuioc si coriandru, o lingurita de dulceata de ardei iute si lasati sa se gateasca.

Se pregatesc apoi oule posate/romanesti. Intr-o tigaie se pune apa cu putin otet si sare. Se sparg oule in apa si se lasa sa se gateasca.

Pe o farfurie puneti urzicile, rosiile si usturoiul si ouale romanesti peste care ati presarat ceapa caramelizata.

Urzicile botezate in lapte se servesc cu mamaliga.