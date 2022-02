In articol:

Vladimir Catană, momentul surpriză de la Românii au Talent, sezonul 12. Nimeni nu se aștepta ca bărbatul să aibă un așa talent special.

Vladimir Catană are 35 ani și vine din București. Concurentul de la Românii au Talent, sezonul 12, lucrează la o companie pe post de consultant în engleză și în franceză.

Concurentul de la Românii au Talent 2022 a glumit cu jurații, care l-au pus să se prezinte de mai multe ori și au încercat să îl scape pe Vladimir de emoții.

Vladimir Catană, momentul surpriză de la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

”M-a impulsionat videoul pe care a trebuit să îl trimit ca să mă înscriu la Românii au Talent. Cânt, dar mă preocupă și celelalte arte. Am început să cânt la 12 ani, mergeam prin munți și făceam un foc de tabără și cântam.

Seara aceasta sper să fie magică. Am considerat că sunt potrivit pentru Românii au Talent, pentru că sunt român și am talent”, a spus concurentul înainte să intre pe scenă.

Deși niciunul dintre jurați nu i-au dat concurentului vreo șansă, Vladimir Catană i-a dat pe toți pe spate cu vocea sa incredibilă și interpretarea de excepție.

Vladimir Catană, patru de DA, la Românii au Talent 2022

Vladimir Catană i-a fascinat pe jurații de la Românii au Talent, sezonul 12, cu interpretarea sa fără cusur și i-a făcut pe aceștia să îl trimită în etapa următoare fără ezitare.

Totodată, Dragoș Bucur, juratul de la Românii au Talent 2022 i-a sugerat lui Vladimir Catană să aibă grijă la apariția scenică, fiindcă nu se potrivește deloc cu ceea ce vrea să transmită.

”De unde caterincă, domn general, ete na! Bravo mă, nea Vladimire! Ai patru de DA și mergi în etapa următoare”, a spus Bobonete.

”Am zis că mama a dat televizorul la maximum, asta e clar și e petrecere în sufragerie. Nu știu dacă ai cântat foarte bine, dar sigur ai ales excepțional”, a spus Andi Moisescu.

”Vladimir, eu cred că tu ești un consultant în engleză și în franceză destul de bun, dar să nu te superi pe mine, cred că ai nevoie de un consultant în ceea ce privește prezența scenică. Când ai intrat am crezut că faci un stand up comedy, nu are nici o legătură cu emoția și cu melodia pe care tu ai reușit să le îmbini și cu toate astea, în momentul în care ai deschis gura și ai început să cânți, noi patru am rămas cu gura căscată. Foarte bine ce s-a întâmplat din momentul în care ai deschis gura”, a adăugat și Dragoș Bucur.