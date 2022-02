Vlăduța Lupău, de nerecunoscut! Reacția lui Mihai Morar, după ce s-a transformat total: „Rihanna de la Șimleu!”

In articol:

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai talentate și apreciate artiste de la noi din țară. Este talentată, dar și foarte frumoasă. Artista se afișează în fața fanilor ei fie foarte aranjată, fie naturală, neavând o problemă în a-și arăta chipul fără machaj, exact așa cum a lăsat-o Mama Natură.

De data aceasta, Vlăduța Lupău a avut parte de o schimbare de look radicală după ce s-a lăsat pe mâinile unor profesioniști. Artista a fost protagonista unui shooting de excepție. Experiența a fost de-a dreptul încântătoare pentru Vlăduța Lupău și speră să nu fie și ultima.

„A fost prima mea transformare de look şi sper să nu fie ultima, pentru că m-am simţit preţioasă şi frumoasă. Eu sunt mai sport în viaţa de zi cu zi, iar la concerte şi evenimente, am altfel de ţinute, cu fuste scurte, ca să mă pot mişca mai mult şi niciodată nu am atâta grijă la detalii, la make-up, la ţinută, cum am avut parte astăzi. Mi-a plăcut foarte mult, am fost răsfăţată şi preţuită de toată lumea şi de fiecare în parte, asemeni unui diamant.”, a declarat Vlăduţa Lupău.

Vlăduța Lupău

Ce reacție au avut fanii?

Fanii artistei au fost de-a dreptul fascinați de noul look al artistei. Imaginile au fost pe placul admiratorilor ei, Vlăduța Lupău primind zeci de mii de aprecieri și sute de comentarii.

„Ești perfectă!”, „Refina nopții (este floarea care înflorește noaptea)”, „Așa frumusețe la aproape 31 de ani?”, „Ce frumoasă ești, Vlăduța!”, „Mereu frumoasă, steaua mea, regina mea, perfecta mea”, „Cea mai frumoasă din lume”, „Foarte sexy și senzuală”, sunt dor câteva dintre sutele de comentarii pe care Vlăduța Lupău le-a primit din partea fanilor.

Nici partenerul ei de viață, Adi Rus, nu a putut să rămînă indiferent în fața noii schimbări de look a artistei. În spirit de glumă, acesta a spus în secțiunea de comentarii „Acel moment când scapi la oala cu sarmale”. Vlăduța Lupău i-a dat replica imediat, păstrând același spirit de glumă, „Doar un alt hater”.

Se pare că și Mihai Morar este de părere că Vlăduța Lupău a avut parte de o schimbare de look spectaculoasă. Acesta a spus „Rihanna de la Șimleu!” .

