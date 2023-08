„Am fost deja la șapte medici” Ileana Sterp nu mai știe ce să facă! Afecțiunea bizară care îi da mari bătăi de cap: „Nimeni nu i-a găsit leac”

In articol:

Ileana Sterp este foarte cunoscută în mediul online, fiind îndrăgită și apreciată de foarte mulți români. Datorită carismei și sincerității de care a dat întotdeauna dovadă, a adunat de partea sa o mulțime de fani cu care ține legătura prin intermediul rețelelor de socializare.

Pe conturile sale, vorbește întotdeauna despre momentele frumoase din viața sa, dar și despre etapele mai grele prin care trece. Tot un moment de sinceritate a avut și recent, atunci când sora lui Culiță Sterp a mărturisit că se confruntă cu o problemă medicală pentru care nu a găsit încă nicio soluție.

Cu ce problemă medicală se confruntă Ileana Sterp?

Ileana Sterp se bucură de o comunitate numeroasă în mediul online. Tocmai din acest motiv, a adunat de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la fiecare pas. Sinceră din fire atunci când vine vorba despre problemele personale, sora lui Culiță Sterp le-a povestit urmăritorilor tăi că îi este dificil să scape de o problemă dermatologică.

Mai exact, a observat că pleopa i s-a umflat, iar ulterior toată zona respectivă s-a înroșit. Mai mult decât atât, a mai adăugat și faptul că i se întâmplă frecvent acest lucru, tocmai de aceea, până în acest moment, a mers la șapte medici dermatologici, însă în zadar. Niciunul dintre medici nu a reușit să găsească o soluție pentru problema sa, motiv pentru care este destul de îngrijorată.

„Iar mi s-a umflat pleopa și acea roșeață o am acolo de doi ani. Am fost deja la șapte medici dermatologici, vă vine să credeți că nimeni nu i-a găsit leac?”, a mărturisit Ileana Sterp pe contul său de Instagram.

De ce nu este de acord Ileana Sterp cu botezul copiilor?

În cadrul emisiunii „În Oglindă”, Ileana Sterp a mărturisit că nu este de acord cu taina botezului, însă a explicat și ce a determinat-o să ajungă la această concluzie. Mai mult decât atât, a vorbit deschis despre acest subiect, dar și ce hotărâre a luat în cazul copiilor săi.

„Pe Carla, primul nostru copil, am botezat-o în biserica ortodoxă, dar nu a fost un botez prin scufundare. Practic, nu a fost un botez, eu o consider mai mult o binecuvântare. Eu nu sunt de acord cu botezul copiilor mici. Aici iar o să îmi sară lumea în cap. Cred că Iisus s-a botezat la vârsta de 30 și ceva de ani nu pentru că era păcătos, ci să ne fie nouă un exemplu. Nu știu cum voi proceda la al doilea copil, dar am nădejde în Dumnezeu să ne arate el cum este mai bine. Nu consider că un copil mic vine cu păcate pe lumea asta. Familia soțului este ortodoxă și au fost crescuți cu niște reguli și obiceiuri foarte stricte ortodoxe.

Nu spun că e greșit, ei le păstrează cu sfințenie și cred că e cel mai important. Bunicul lui Dani, al soțului, care acum nu mai este printre noi, dar eu îmi aduc aminte de el cu mare drag, a fost călugăr la mânăstire. Îți dai seama că și el săracul, când a auzit că Dani și-a găsit o fată penticostală, nu i-a fost tot una. M-a îndrăgit, l-am simțit și și eu pe el.

Știi ce mă deranjează pe mine de fapt la ortodocși? Ok, sunt anumite obiceiuri, nu e greșit, dar ei nu se întreabă niciodată dacă obiceiul respectiv e de la e sau de la oameni. Eu cred că majoritatea sunt de la oameni. Mama Geta e foarte maleabilă și ne lasă să alegem ce vrem noi.”, a precizat sora lui Culiță Sterp, în cadrul emisiunii „În Oglindă”.