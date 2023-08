„Am reușit să slăbesc sănătos” Eliza Natanticu este într-o formă de zile mari și a reușit să scape de kilogramele nedorite! Alimentul la care a renunțat soția lui Cosmin Natanticu: „Am învățat să iubesc să mănânc sănătos”

In articol:

Eliza Natanticu este una dintre cele mai îndrăgite vedete din țara noastră și se bucură de o carieră în plină ascensiune. Mai mult, artista și Cosmin Natanticu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și sunt mai fericiți ca oricând.

Recent, cântăreața a vorbit despre stilul său de viață, dar și despre cum a reușit să scape de kilogramele nedorite. Se pare că Eliza Natanticu are o dietă strictă, pe care o respectă cu sfințenie, și nu lipsește niciodată de la antrenamente.

Eliza Natanticu are o siluetă demnă de invidiat

Eliza Natanticu a reușit să scape de kilogramele nedorite, iar acum este foarte mândră de silueta sa. Cu toate acestea, mărturisește că a făcut eforturi destul de mari pentru a învăța să facă alegerile alimentare corecte, potrivite pentru metabolismul său. Ba mai mult, nu renunță niciodată nici la antrenamentele făcute acasă.

Se pare că până acum a încercat tot felul de diete stricte pentru a scăpa de kilogramele în exces, însă niciuna dintre acestea nu a avut efecte de lungă durată. Acum a învățat să aibă grijă la alimentație și să își iubească corpul pentru a înțelege ce nevoi are.

„Am învățat să iubesc să mănânc sănătos, să fac alegerile alimentate corecte încât să evit balonarea, care pentru mine era o mare problemă. Am învățat să iubesc și sportul și practic să mă iubesc pe mine. Sigur că toate aceste schimbări durează până ajungi să le implementezi cu adevărat pe corpul tău, însă atunci când faci schimbarea, începi să vezi magia.

Din aprilie și până acum am reușit să slăbesc sănătos 5 kilograme, fără eforturi: având 5 mese pe zi, 3 principale și 2 gustări. Până acum am încercat tot felul de diete. Am făcut și fasting și nimic nu a funcționat a la long. Dragoș, instructorul meu, mi-a înțeles stilul de viața și mi-a făcut dieta pe stilul meu”, a mărturisit Eliza Natanticu pentru click.ro.

Care sunt alimentele la care a renunțat Eliza Natanticu?

Se pare că vedeta a ales să renunțe complet la carne, iar acum consumă doar pește, dar și multe fructe, legume. De asemenea, lactatele sunt foarte puțin prezente în alimentația asta, întrucât suferă de intoleranță la lactoză. Tocmai de aceea, soția lui Cosmin Natanticu a văzut cum corpul ei se transformă pe ce zi ce trece.

Acum se simte foarte bine în pielea sa și are un stil de viață sănătos, consumă doar alimente benefice și face sport cu regularitate.

„Acum mănânc și paste, și orez, și cartofi, pentru că dieta este bazată pe cardio- pe cycling ce îți arde din grăsimi și practic vezi cum de la zi la zi corpul se transformă și grăsimea se topește și ușor încep să de vadă mușchii abdomenul se conturează și asta fără un efort ieșit din comun.

Mănânc doar pește, eu am ales să nu mănânc carne. Alimentația mea acum este cu puține lactate, pentru că eu am intoleranță la lactoză și gluten și acestea îmi creează inflamație în corp. De asemenea, mănânc multe salate, supe și lucruri pe care să le pot găsi cu ușurintă. Antrenamentele sportive le fac acasă, pentru că prefer intimitatea. Am gantere, o salteluță de yoga, săculeți pentru picioare și o trambulină.”, a mai spus soția lui Cosmin Natanticu pentru sursa menționată anterior.