În urmă cu mai bine de două luni și jumătate, Ana Pal a devenit ținta unor reacții uluitor de vehemente venite de pe întreg mapamondul după ce l-a făcut KO pe Andrei Ciobanu la Survivor România. De la persoane de pe adresele de socializare până la cele care au comentat la articolul prezentat de celebra publicație ”Daily Mail”, care a relatat atacul ”faimoasei” la adresa rivalului său pe larg, toate au condamnat violența de care a dat dovadă luptătoarea în show-ul din Republica Dominicană.

spus că eu chiar am probleme psihice și dacă nu am bani îmi dă ea să mă duc la doctor”

Ana Pal și-a însușit criticile, mai mult, a căutat să se și împace, la ieșirea războinicului din competiție, cu el.a spus fosta faimoasă la Fanarena

Dacă față de Andrei, luptătoarea și-a pus cenușă în cap, ei bine, în mod cu totul surprinzător, ea și-a îndreptat tirul de acuze către o fostă colegă dn...echipa roșie. Este vorba despre Asiana Peng, o competitoare, pe care ea nu a prea avut-o la suflet. Supărată că gimnasta i-a spus să își facă niște analize la cap după ce l-a lovit pe războinic, Pal a taxat-o dur, zilele trecute.

”Eu când am ieșit din competiție, Asiana și Elena m-au vorbit de rău, chiar dacă erau colegele mele care trebuiau să zică Da, nu a fost frumos din partea ei ce a făcut, una, alta, dar NU ele nu au făcut acest lucru, iar Asiana a spus că eu chiar am probleme psihice și dacă nu am bani îmi dă ea să mă duc la doctor. Eu doar atât vreau să îi spun...banii ăia pe care voia să mi dea mie să îmi fac controlul ăla la cap, aș dori, sau o provoc într-un fel să aleagă, să caute o familie de copii mai amărâți și să le facă un necesar, dacă sunt copii mici, să le ducă niște hăinuțe, papucei, ce poate ea să facă din banii pe care trebuia să mi dea mie, fiindcă eu chiar nu am nevoie de ei pentru controlul ăla. Nu a fost frumos din partea ei”, a spus Ana la Fanarena.

Se fac jocuri și joculețe peste tot”

Nu este prima dată când Ana Pal a avut un atac șocant la Asiana Peng, concret după eliminarea Grațielei de la Survivor România! ”A stat după fundul Elenei să rămână în competiție. La început ele nu erau apropiate, dar când Asiana a văzut cât de bine este cântăreața văzută de public, s-a schimbat și ea în competiție. Dintr-odată, a început să fie numai pe lângă Elena, cam așa am văzut eu lucrurile cât am stat acolo. Se fac jocuri și joculețe peste tot”, a comentat luptătoarea la Ștafeta mixtă.