Andreea Antonescu vorbește despre Faimoasa Ana Porgras! ”Se întâmplă...”

Andreea Antonescu a decis să vorbească despre ceea ce s-a întâmplat la Survivor România cu Faimoasa Ana Porgras, recunoscând că și pentru ea eliminarea acesteia a fost o adevărată surpriză.

”M-a surprins și pe mine plecarea Anei după cum v-a surprins și pe voi. Nu mă așteptam nicio secundă, cred că nu se aștepta nimeni. Dacă până în momentul acela argumentele erau legate de partea sportivă, cred că s-a demonstrat că nu e doar asta”, spune Andreea Antonescu. Mai mult decât atât, fosta Faimoasă de la Survivor România 2021, eliminată la rândul ei prin votul publicului, a explicat ce se petrece acolo, de fapt, Andreea Antonescu îndemnându-i pe oameni să voteze atunci când au un preferat.

Andreea Antonescu a vorbit despr eeliminarea Faimoasei Ana Porgras de la Survivor Romania 2021

”Poate nu vă dați seama, dar este foarte important, sunt foarte importante voturile voastre. Din momentul în care se dă tart Vot, dacă vreți să votați și aveți un preferat, o preferată, faceți-o, pentru că altfel, uitați, se întâmplă situații ca aceasta a Anei și regretăm cu toții, iar ulterior nu mai avem ce să facem. Mi-a părut rău că a plecat Ana”, a explicat Andreea Antonescu.

În altă ordine de idei, recunoaște A ndreea Antonescu, în continuare ea o susține pe Elena Marin, colega ei de la Faimoși și singura fată care a rămas în competiție de la începuturile Survivor România 2021. ”În momentul în care este consiliul și chiar și de dinainte de a se începe votul, eu sunt cea care postează de fiecare dată și o susține pe Elena. Am trimis și mesaje și v-am rugat și pe voi să faceți același lucru. În momentul în care Dan anunță pe Tv că s-au închis liniile de votare degeaba se mai trimit mesaje, ele nu mai pot fi luate în considerare”, a mai spus Andreea Antonescu.

Andreea Antonescu, alaturi de echipa Faimosilor

Andreea Antonescu, impresionată de Jador

”Cea mai mare surpriză a acestei competiții, pentru mine, nu m-aș fi așteptat vreodată să scot cuvintele acestea pe gură pentru că ajungem să punem etichete oamenilor fără să vrem: Jador! Un băiat cu coloană vertebrală, un băiat asumat, un băiat cu suflet de milioane, un om sensibil, un om care, dacă a putut, a ajutat cu o vorbă, cu absolut orice, un om datorită căruia râdeam non-stop, un om care ne-a încurajat atunci când a fost cazul, un om care, cu aceeași nonșalanță, spunea ”Antoneasco, îmi place de tine, dar te votez din punct de vedere sportiv”.

Îi și spuneam, ”Jador, votează-mă, că te admir, că tu ești ăla sincer”. Practic el a dat startul verticalității bărbaților, pentru că, după aceea, ușor, ușor, au început și ceilalți să prindă curaj să îmi spună că mă votează pe criterii sportive. Jador, o surpriză plăcută! Mai are rost să vă zic că am învățat repertoriul lui Jador cât am fost acolo? Mi-a cântat, i-am cântat și eu... Din păcate, sau din fericire, și el a trecut prin lucruri foarte grele în această viață, lucruri care l-au întărit, l-au făcut și mai determinat, și mai ambițios... Jador, bravo, nota 0, abia te aștept în România – dar nu acum – să râdem cum râdeam în grupulețul ăla al nostru pe care l-am făcut, pe plajă”, spune Andreea Antonescu pe vlogul ei.