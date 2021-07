Bianca Drăgușanu se laudă cu buchete impresionante de flori! Cine se află în spatele acestor cadouri romantice?!

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram] 00:05, iul 1, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai iubite vedete din showbiz-ul autohton. Blondina este o prezență greu de trecut cu vederea, iar când se află într-o încăpere toate privirile sunt ațintite doar asupra ei.

Este, de asemenea, și printre cele mai dorite femei din România. Ei bine, la capitolul dragoste, diva a trecut mereu prin perioade mai bune sau mai puțin bune.

După ce a divorțat de cel de-al doilea soț, aceasta și-a găsit rapid fericirea în brațele noului iubit și chiar dacă relația lor era la început, aceasta a dezvăluit că este pregătită să îmbrace rochia de mireasă pentru a treia oră, ba chiar era de părere că a treia căsnicie va fi cu noroc.

„Da, ma marit… cândva. A treia oara e cu noroc. Am avut o căsătorie fericită din care am un copil minunat, am avut o alta casatorie, iar acum e clar ca o sa ma marit. A treia oara va fi cu noroc. In sufletul meu imi era foarte dor să fiu linistita”, a explicat Bianca Drăgușanu, în urmă cu câteva luni, la Teo Show.

Aproape în fiecare zi, vedeta se laudă pe rețelele de socializare cu buchete impresionante de trandafiri, însă niciodată nu a dezvăluit și cine este expeditorul.

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]

Cine se află în spatele buchetelor primite de Bianca Drăgușanu

În urmă cu câteva ore, diva s-a afișat, din nou, cu un buchet spectaculos de trandafiri albi. Nu este pentru prima dată când focoasa blondina se laudă cu astfel de cadouri pe rețelele de socializare.

Săptămânal, dacă nu chiar o dată la câteva zile, aceasta pare să fie răsfățată de un domn care îi trimite flori. Bianca Drăgușanu nu a dezvăluit niciodată identitatea celui care o surprinde cu astfel de gesturi romantice.

Totuși, există două variante: ori vedeta este curtată de un bărbat misterios, ori aceasta este doar răsfățată de actualul ei iubit, cu care are planuri mari de viitor.

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu, îngrijorată din cauza problemelor de sănătate ale fiicei sale

Sofia, fiica ei, s-a îmbolnăvit, iar de câteva luni are o tuse care nu-i mai dă pace. Diva spune că totul s-ar rezolva dacă cea mică și-ar lua medicamentele prescrise, însă nu vrea. În cele din urmă, Bianca Drăgușanu și-a convins fiica să ia picăturile, după ce i-a promis o vacanță.

„Dragii mei eu mă confrunt cu o problemă majoră datorită faptului că Sofia tușește de vreo două luni și am consultat tot felul de medici, am ajuns chiar și la un doctor profesor la Cluj, care ne-a dat un tratament pe care trebuia să îl urmăm.

Bineînțeles că tratamentul nu se poate urma cu precizie datorită faptului că Sofia nu are curaj să i-a aceste picături care ni s-au prescris, de patru ori pe zi, câte patru picături. Și acum încerc să duc muncă de lămurire cu ea să își i-a picăturile, spunându-i că ea este foarte curajoasă și că ea trebuie sa facă lucrul cesta. Mami cum facem, le luăm?”, a spus Bianca Drăgușanu la InstaStory, în urmă cu câteva zile.