Bianca Rus, victima unui jaf: „Mi-am găsit mașina cu portbagajul deschis”. Vedeta a rămas fără bunuri, chiar în toiul unei petreceri unde a fost invitată să cânte: „Paguba este destul de mare”

Bianca Rus a apărut întotdeauna în fața fanilor ei cu zâmbetul pe buze și nu a vrut să arate niciodată problemele care, uneori, se ascundeau în spatele fericirii pe care o afișa în public. Însă, recent, vedeta a avut parte de un eveniment nefericit despre care nu s-a abținut să vorbească.

Ce bunuri i s-au furat Biancăi Rus?

Chiar în toiul petrecerii unde era invitată să cânte, artista a fost victima unui jaf!

Bianca Rus este o artistă foarte apreciată și este deseori solicitată pentru a cânta la evenimente, așa cum s-a întâmplat și în urmă cu puțin timp. Vedeta a mers să întrețină atmosfera la o nuntă din Satu Mare, însă, chiar în toiul petrecerii, și-a dat seama că a fost victima unui jaf. Înainte de a apărea în fața oamenilor, Bianca a mers la mașină pentru a se schimba în ținuta de scenă, iar ce a descoperit a făcut-o să se panicheze. Portbagajul mașinii era deschis, iar din el lipsea bagajul în care artista avea toate hainele de scenă, primite de la designeri importanți. Toate obiectele care i-au fost furate Biancăi Rus valorau, împreună, câteva mii de euro, ceea ce înseamnă că paguba vedetei este una considerabilă.

„Am fost invitată să cânt la o nuntă în Satu Mare. Și, când a venit momentul să merg să mă schimb, să îmi iau hainele de scenă, să fac programul, show-ul pentru care am fost plătită, mi-am găsit mașina cu portbagajul deschis. În portbagaj aveam un troler cu hainele de scenă, haine luate de la designeri, cărora trebuia să le fac reclamă. Sper ca aceștia să nu se supere pe mine, nu este vina mea, nu am lăsat eu deschis, este posibil să se fi întâmplat ceva cu cheia, bine că nu mi-a furat mașina cu totul, atunci era paguba cea mai mare. Îmi pare nespus de rău, oamenii au muncit pentru acele tinute, iar eu, oarecum nu am avut grijă de ele, mă simt aiurea. Mi-a dispărut și trolerul care era foarte scump, abia îl achiziționasem, era de la un brand de lux, mi l-am dorit foarte mult. Paguba este destul de mare, trolerul era în jur de 1000 euro, iar fiecare ținută valora minim 400 euro. Cred că mi-am făcut-o și cu mâna mea, m-am lăudat, purtam o rochie cu nasturi din aur și am simțit nevoia să spun asta, poate am atras atenția”,

a declarat Bianca Rus pentru Spynews.ro

Bianca Rus, jefuită în toiul unui eveniment [Sursa foto: Instagram]

Bianca Rus a împlinit 36 de ani

În urmă cu câteva săptămâni, Bianca Rus nu s-ar fi gândit nici măcar o clipă că va fi nevoită să treacă prin momentele grele din prezent. În luna august, vedeta a împlinit vârsta de 36 de ani și a sărbătorit alături de familie, care a răsfățat-o cu cadouri scumpe, dar și cu un tort. Deși are mare grijă la felul în care arată, artista a recunoscut că, în acea zi specială, nu a mai ținut cont de dietă și a gustat din o grămadă de preparate delicioase.

„A fost o zi superbă, minunată, de calitate, cu multe cadouri mici și mari, alături de familie, de mami, care m-a trezit cu 400, 500, 700 de euro. După care, m-am dus repede la cântar, m-am cântărit să văd cât tort pot să mănânc, am 55 de kilograme. Până seara am mâncat toate delicatesele din restaurant și tortul a fost delicios. A primit buchete mari de flori, cu florile care îmi plac mie, cadourile mi-au ocupat jumătate de cameră. Toată lumea m-a felicitat așa de dimineață, am primit telefoane, m-am simțit extraordinar de bine. Seara am ieșit la masă, toată ziua am fost cu zâmbetul pe buze. Când sunt alături de familie și de prietenii dragi mie, îți dai seama că sunt în elementul meu. Eu când am stat la București, departe de ei, nu eram atât de fericită. Mi-a plăcut enorm, e anul meu. I-am obișnuit pe ai mei să îmi cumpere buchete de trandafiri foarte mari, am început să fiu mai pretențioasă. Am mai primit flori la ghiveci, bijuterii, brățară cu diamante de picior, parfumuri, creme, poșete”, a declarat Bianca Rus pentru WOWbiz.ro.