Biografie Claudiu Bleonț: vârstă, studii, carieră. „cuvântul dat și mâna strânsă sunt mai valoroase decât orice hârtie”

Biografie Claudiu Bleonț: vârstă, studii, carieră, familie. Află totul despre cariera lui de succes în lumea actoriei, dar și cum a intrat în politică.

Cine este Claudiu Bleonț

Claudiu Bleonț s-a născut pe data de 27 august 1959, în București. Este unul dintre cei mai cunoscuți actori de teatru și film din România. De-a lungul timpului, acesta a apărut în mai multe emisiuni TV, ca invitat, dar a fost și prezentator.

Actorul a absolvit Liceul German Goethe din București (1979), după care a urmat Institutul de artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București, clasa profesor Grigore Gonța (1979- 1983).

Pe data de 13 mai 2004, Ion Iliescu i-a conferit actorului Claudiu Bleonț, Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, Categoria D- "Arta Spectacolului", „în semn de apreciere a întregii activități și pentru dăruirea și talentul interpretativ pus în slujba artei scenice și a spectacolului”.

Actorul a divorțat de prima lui soţie, Irina Tapalagă, în același an în care s-a căsătorit cu cea de-a doua, Beatrice Rancea.

La scurt timp a divorțat din nou și a semnat actele de cununie cu Andra Negulescu.

După 12 ani de căsnicie, Claudiu Bleonț s-a despărțit de aceasta, în anul 2013. Cea de-a patra soție a actorului este Iulia Lazăr. Cei doi au împreună o fiică, pe nume Eva Maria.

Claudiu Bleonț are o carieră impresionantă

Celebrul actor, Claudiu Bleonț a debutat în lumea actoriei în anul 1980, în filmul „Fata Morgana” de Florian Grecea, regia: Elefterie Voiculescu, în rolul lui Daniel.

În perioada 1983- 1990, a fost angajat la Teatrul din Petroșani, unde a jucat în mai multe piese de teatru. De asemenea, a lucrat la Teatrul Național “I.L.CARAGIALE” din București, în aceeași perioadă.

Pe parcursul carierei sale, Claudiu Bleonț a colaborat cu Teatrul Teodor Costescu, Teatrul Nottara, Teatrul Arca București, Teatrul Odeon București, Teatrul Național Timișoara, Teatrul de comedie din București.

Printre numeroasele filme în care a jucat se numără:

Fata morgana (1981)

Concurs (1982)- Premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul de la Costinești, Premiul FIPRESCI la Festivalul de la New

Delhi

Să mori rănit din dragoste de viață (1984)

Dreptate în lanțuri (1984)

Pas în doi (1985)- Premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul de la Costinești, selectat pentru Festivalul de Film de la

Berlin

Flăcări pe comori (1988)

Rochia albă de dantelă (1989)

Șarpele (film TV, 1996)

Eva (2010)

A Good Man (2014)

În prezent, Claudiu Bleonț are mai multe proiecte pe plan profesional. Începând cu 27 iulie 2023, Claudiu Bleonț va fi prezent la Festivalul Internațional de Teatru Ariel Vâlcea, alături de Maia Morgenstern, Marius Bodochi, Anca Sigartău, Cristi Martin și mulți alții.

Claudiu Bleonț a intrat în politică în 2020

În anul 2023, Claudiu Bleonț a candidat pentru primăria comunei Beliș, din județul Cluj, din partea PNL. În urma alegerilor, actorul a obținut un număr mic de voturi, iar cel care a cîștigat a fost actualul primar al comunei.

„Poziția pe care proaspăt mi-am asumat-o, aceea de candidat la Primaria Beliș, o comună de munte de lângă Cluj, m-a adus în fața oamenilor, am intrat în curțile lor, i-am privit în ochi și le-am aflat nevoile.

Dar nu am vrut nicio clipă sa fiu “un alt politician” care doar promite că va rezolva... Așa că folosindu-mă de tot ceea ce reprezint eu, Claudiu Bleonț, am luat la rând ministerele, am deschis uși, am pus întrebări și am căutat soluții.

Pentru că pentru moți cuvântul dat și mâna strânsă sunt mai valoroase decât orice hârtie și au greutatea morală a unei certitudini – ai promis că faci, atunci trebuie să faci.

Așa că nu am cum să nu mulțumesc unui guvern PNL care m-a primit, m-a ascultat, mi-a oferit soluții și suport real.”, a transmis Claudiu Bleonț pe o rețea de socializare, înainte de alegeri.

După ce a pierdut cursa pentru primăria comunei Beliș, actorul a hotărât să renunțe la politică și s-a întors la meseria de actor.

Surse: digi24.ro, ro.wikipedia.org