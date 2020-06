In articol:

Viorel, soțul Vulpiței - Veronica Stegaru, a fost cel care l-a atacat pe Rafaelo într-o criză de gelozie. Viorel Stegaru i-a spus lui Rafaelo chiar într-o emisiune că este celebru datorită lor.

”Dacă nu era Vulpița cu prima piesă, eu cu a doua piesă și apoi iar Vulpița cu a treia piesă, nu știa nimeni de individul ăsta”, a izbucnit Viorel, după ce piesa pe care Rafaelo a lansat-o cu Vulpița a ajuns la trei milioane de vizualizări pe YouTube în timp record.

Rafaelo a luat foc, însă Viorel nu este prea departe de adevăr!

Cum a ajuns Rafaelo de la Puterea dragostei să fie Rafaelo al Vulpiței

Chiar Rafaelo a mărturisit într-un vlog că a făcut tot ce a putut ca să devină faimos. A participat anul trecut la Puterea dragostei, dar se pare că nu pentru a-și găsi o iubită, ci pentru a-l cunoaște lumea. Mai ales, că după ce a ieșit din competiția Puterea Dragostei s-a aflat că el îți lăsase iubita acasă. (Vezi aici amănunte despre relația secretă a lui Rafaelo)

”Anul trecut am participat la Puterea dragostei. A fost o oportunitate să găsesc pe cineva, sa leg prietenii și, de ce să nu recunoaștem, să cresc social. (...)

Mi-am asumat când am ajuns acolo. Existau și multe comentarii negative. Însă 80% erau pozitive, într-o săptămână de la 20% negative am ajuns la 2%. Când am intrat acolo aveam 20k, iar când am ieșit am ajuns la 100k. Lumea mă oprea pe stradă să mă felicite”, a povestit Rafaelo, care la momentul acela se uita cu invidie la Jador, care dintr-un simplu concurent la Puterea Dragostei a devenit un manelist de top. Își dorea să ajungă și el artist cunoscut!

”După ce am ieșit de la Puterea dragostei, acolo unde l-am cunoscut pe Culiță, am făcut o melodie, la sfatul lui Culiță. Am zis să încerc și eu. M-am axat și pe tarabană. Piesa mea a intrat în trending, prima mea piesă, a fost uluitor pentru mine. Am ajuns pe locul 7 cu un milion, într-o săptămână", a povestit Rafaelo în vlogul respectiv.

Se întâmpla însă anul trecut, iar lumea începuse să cam uite de Rafaelo de la Puterea dragostei. Atunci, a apărut în viața lui…Vulpița, iar el a devenit cunsocut ca Rafaelo al Vulpiței!