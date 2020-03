Cum se transmite COVID-19. Streinu Cercel: Virusul se ascunde in praf

COVID-19 este un virus extrem de contagios care se transmite in special pe cale aeriana. Persoanele contaminate cu coronavirus il pot da mai departe prin picaturi de lichid care se elimina prin tuse, stranut sau vorbit si care apoi intra in contact cu mainile, ochii, mucoasa nazala sau orala, sustin specialistii.

Este important sa ne spalam pe maini si sa dezinfectam foarte des obiectele si suprafetele cu care intram in contact.

Noul coronavirus se ascunde in particulele de praf

Managerul Institutului de Boli Infectioase Matei Bals din Bucuresti a explicat ca noul coronavirus se regaseste in particulele de praf.

, a explicat Adrian Streinu-Cercel intr-o interventie in direct la Antena 3.

Citeste si: Ghid de sex în pandemie COVID-19 redactat de Departamentul de Sănătate New York! ”Cel mai sigur partener ești tu însuți”

COVID-19 nu se transmite, insa, prin muscatura tantarilor. Desi sunt multi cei care se tem ca ar putea fi infectati cu noul coronavirus prin intermediul tantarilor, medicii contrazic aceasta ipoteza.

Citeste si: Șocant: Bolnavii României sunt diagnosticaţi cu noul coronavirus post-mortem! Apelul disperat făcut de medicii din spitalele România

Citeste si: Scrisoarea a sase medici din Romania face inconjurul tarii: "Nu vom accepta ca în această bătălie să fim noi aceia care vom răspândi boala sau cei care vor vulnerabiliza pacienţii"

Intr-o discutie cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, dr. Adrian Streinu Cercel a tinut sa precizeze: "Nu, acest coronavirus nu se transmite prin mușcătura de țânțar, în schimb se transmite prin mâini murdare, respectiv prin locuri care sunt contaminate, prin contact direct. Ceea ce înseamnă că dumneavoastră va trebui să vă spălați foarte des pe mâini cu apă și săpun, va trebui să vă spălați pe față cu apă și săpun și va trebui să vă spălați în nas cu apă... fără săpun, evident".

Cum se transmite noul coronavirus

Noul coronavirus determina grave probleme respiratorii. COVID-19 este foarte contagios, cum se transmite.

"Când tuşim sau strănutăm expulzăm picături. Practic, scuipăm. Trebuie să fie mai mari de 5 microni pentru a fi considerate picături, iar o singură picătură conţine multe virusuri. Mă refer la cele provenite de la o persoană infectată. Pentru că picăturile sunt mai mari de 5 microni, acestea urmează o traiectorie curbă, ca un curcubeu, şi aterizează de regulă la o distanţă între 1 metru şi 2 metri. În acel moment, virusul te poate infecta prin ochi, nas sau gură", a declarat Kim Woo-Jiu de la Spitalul Universitar Guro Seul.



Ne infectam cu COVID-19 din aer?

"Cu aerul este o chestiune uşor diferită. Explic mai încolo. Aşadar, principala cale de transmitere este prin picături.

A doua rută... Atunci când strănutăm sau ne curge nasul, avem tendinţa să ne ştergem nasul cu mâna, nu? O facem fără să ne gândim. Iar virusul ajunge pe mână. Apoi vin şi vă strâng mâna. V-am transmis virusul prin contact direct. Aceasta este a doua cale.

Apoi, a treia, este prin contact indirect. Atunci când un pacient strănută sau tuşeşte, picăturile ajung şi pe suprafeţele din jur, pe masă, pe clanţa uşii, pe tastatură... Iar virusul poate supravieţui acolo de la câteva ore până la mai mult de 3 sau 4 zile. (...)

Pe hârtie sau textilele din care sunt făcute hainele noastre, nu atât de mult. Pe hârtie, poate o zi. Depinde de temperatură şi umiditate.

Pe o masă ca aceasta, poate să supravieţuiacă chiar şi 5-7 zile. Deci când atingi suprafaţa după câteva ore, virusul de pe mâna ta încă este activ. Închipuie-ţi ce se întâmplă dacă îţi atingi apoi faţa", a mai spus Prof. Kim Woo-Jiu.

Citeste si: Placido Domingo, internat în spital din cauza infectării cu COVID-19. În ce stare se află tenorul spaniol

7 mituri false despre coronavirus. Informatiile false care circula despre COVID 19

Iti prezentam cateva mituri despre COVID-19. Este important sa te documentezi si sa nu imprastii informatii false celor din jur.

1. COVID-19 supravietuieste doar in tarile unde temperaturile sunt mai mici, sub 15 grade Celsius. Gresit! Noul coronavirus face victime inclusiv in tarile calde, unde temperaturile sunt chiar si de peste 27 grade Celsius. Caldura nu distruge virusul si nici daca tinem hainele la soare, afara.

2. Vitamina C si usturoiul distrug virusul. Eronat! Acestea ne ajuta sa ne intarim sistemul imunitar, dar nu au eficienta in cazul infectarii cu COVID-19, virus care afecteaza in special plamanii.

3. Bauturile fiebinti si baile fierbinti distrug virusul. Gresit! Nu exista studii care sa demonstreze ca bauturile fierbinti si baile cu apa foarte calda lupta impotriva COVID-19.

Citeste si: Moment emoţionant într-un spital din Italia. Medicii au aplaudat minute în şir externarea unei paciente care s-a vindecat de coronavirus

4. Bea apa din 15 in 15 minute pentru a forta virusul sa se duca in stomac si sa fie neutralizat de sucul gastric. Fals! "Virusul odată ajuns la nivelul mucoasei respiratorii (nazale si faringiene) va găsi un mediu propice să se multiplice și va intra în fluxul sangvin prin care se va ”distribui” în tot organismul. El nu va sta la suprafața mucoasei ca atunci când bem apa să poată să alunece cu aceasta în jos spre stomac", a spus medicul ORL-ist Ana-Maria Apostol pentru hotnews.ro.

5. Copiii nu se pot infecta cu COVID-19. Fals! Copiii pot fi infectati cu noul coronavirus si il pot transmite mai departe. Cu acest virus se poate infecta toata lumea, indiferent de varsta. Copiii pot face o forma mai usoara a bolii, dar asta nu inseamna ca vor fi ocoliti. Simptomele severe se manifesta la persoanele mai in varsta, cu afectiuni cronice preexistente, dar nici micutii nu sunt in afara oricarui pericol.

Citeste si: Ea a distrus lumea cu virusul COVID-19. Cine este pacientul zero

Fals! COVID-19 se transmite chiar si daca nu tusim sau stranutam, ci doar vorbim, iar mici particule de saliva incarcate cu acest virus intra in contact cu alte persoane. Noul coronavirus poate fi transmis mai departe si de persoane care nu prezinta simptome.

7. Am facut febra, am COVID-19. Fals! Febra poate aparea si in alte infectii virale sau bacteriene. Pacientii care au fost testati pozitiv cu noul coronavirus au facut febra, dar asta nu inseamna ca, doar pentru ca ai temperatura, ai COVID-19. Doar testele specifice pot determina daca ai fost infectat sau nu cu coronavirus.