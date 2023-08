Daniel Onoriu are din nou probleme cu legea, după ce a scăpat de arestul la domiciliu. Fosta soție i-a făcut iar plângere la Poliție. Ce acuzații îi aduce Isabela: „Am fost cu toate dovezile, m-au chemat la audieri”

In articol:

Isabela Onoriu nu mai are liniște de când bărbatul care îi este încă soț a ieșit din arestul la domiciliu. În urmă cu o lună, judecătorii au decis să îl pună pe Daniel Onoriu sub control judiciar, astfel că fostul pilot a avut voie, în sfârșit, să iasă din casă, după 8 luni.

Veste extrem de proastă peste fosta lui parteneră de viață, care se teme pentru viața ei, gândindu-se la ce lucruri îngrozitoare ar putea să îi facă bărbatul.

După ce Isabela a declarat că este foarte speriată de faptul că Daniel Onoriu a scăpat de arest, se pare că cele mai mari temeri ale ei s-au adeverit. La scurt timp după ce a fost pus sub control judiciar, fostul pilot și-a deranjat, din nou, soția. De data aceasta, bărbatul a jignit-o pe Isabela într-un filmuleț postat pe TikTok, lucru care a făcut-o pe fosta lui parteneră să apeleze la ajutorul autorităților. Isabela Onoriu i-a făcut o altă plângere la Poliție lui Daniel și a declarat că nu va ezita să facă și altele, dacă bărbatul nu o va lăsa în pace.

„De căutat, nu m-a mai căutat, dar acum trei săptămâni a făcut un video, pe TikTok, în care mă jignea, mă denigra, spunea că eu l-am băgat la pușcărie, plus multe cuvinte grele și dureroase…I-am făcut iar plângere la Poliție, am fost cu toate dovezile, m-au chemat la audieri. Aștept să văd ce se întâmplă, a șters după două zile acea înregistrare. Când l-au pus sub control judiciar, scrie clar pe portal, la tribunal, că nu are voie să se apropie de mine și nici să nu-mi pomenească numele. Cum face vreun apropo public, la adresa mea, eu în secunda următoare sunt la Poliție, la secția 2”, a declarat Isabela Onoriu pentru Playtech.ro.

Ce spunea Isabela Onoriu când a aflat că soțul ei nu mai este arestat

Isabela Onoriu nu a reacționat deloc bine când a aflat că bărbatul cu care este în proces de divorț a scăpat de arestul la domiciliu.

Fosta parteneră de viață a lui Daniel Onoriu a fost extrem de nemulțumită de decizia pe care au luat-o judecătorii, mărturisind că se teme de posibilele acțiuni ale bărbatului la adresa ei. Isabela Onoriu nu crede că soțul ei va respecta ordinul de restricție pe care îl are și că se va duce, din nou, la ea acasă, pentru a o amenința.

„Am aflat în weekend că Daniel a fost eliberat. Dacă judecătorii asta au decis, ce să mai spun? Nu pot eu să mă pronunț. Eu nu am încredere în el și în acțiunile lui deloc. Dacă el când avea ordinul de restricție a intrat peste mine și prietena mea în casă. Avea ordinul emis de câteva zile. Apoi a venit în fața blocului, mi-a trimis mesaje de amenințare. Ce pot să spun? El a încălcat ordinul dat de un judecător! Și un criminal după ce comite o faptă, o regretă. El a stat opt luni în arest la domiciliu, de pe 10 noiembrie până pe 8 iunie. Asta înseamnă că au fost probe solide, înregistrări și dovezi clare duse în instanță. Nicio instanță din lume nu ar ține pe cineva în arest pe nedrept. Dacă l-ar fi ținut în arest opt luni pentru câteva înjurături și că mi-ar fi spus că mă iubește, s-ar fi încălcat drepturile omului. A fost mult mai grav decât atât. El a spus că am depus trunchiat înregistrări în dosar. Doamne ferește de așa ceva! Instanța dă astfel de verdicte doar pe probe clare. Mi-a spus o prietenă că dacă aș fi rămas acolo în casă, puteam să fiu în locul Danei Roba. Eu nu sunt judecător, așa că nu pot spune eu dacă este bine sau nu. Dacă instanța a decis că este în control judiciar 60 de zile, ei știu mai bine”, a spus Isabela Onoriu pentru FANATIK .