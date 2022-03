EXCLUSIV! Andrei Bănuță, Theo Rose și Maia Morgenstern, trio legendar! Cum au ajuns să colaboreze? Ce tare e povestea! "A fost neașteptat"

In articol:

Andrei Bănuță este artist foarte apreciat de publicul român. Deși a intrat de puțin timp în industria muzicală, a reușit să câștige simpatia oamenilor foarte repede, fiind, în același timp, foarte carismatic.

Povestea din spatele piesei "Spune-i mama"

Piesele lui au reușit să strângă sute de mii de vizualizări, atunci când este pe scenă face un spectacol de senzație.

Andrei Bănuță [Sursa foto: Instagram]

În urmă cu puțin timp, Andrei Bănuță a lansat o piesă în colaborare cu Theo Rose, în clip jucând și actrița Maia Morgenstern. Melodia se numește "Spune-i mamă" și a reușit să strângă deja peste 3 milioane de vizualizări.

Într-un interviu exclusiv pentru WOWbiz.ro, Andrei Bănuță a povestit cum luat naștere hitul.

"Totul a început printr-un challenge pe TikTok pe care l-am făcut eu. A fost interesant, era vorba despre cel al unei piese de-ale Irinei Rimes. ea ne-a lăsat acolo cumva, nouă, fanilor, posibilitatea să creem și noi o variantă. M-am uitat stânga-dreapta la colegii mei și am văzut că nimeni nu a vorbit cu mama fetei. Și atunci eu am scris prima mea strofă din piesă. Din întâmplare, eu trecând la un moment dat printr-o experiență de acest gen, în care timp de un an de zile, după o relație terminată, am vorbit cu mama fetei în fiecare zi la telefon, timp de câteva ore, pentru că sufeream foarte tare.", a declarat Andrei Bănuță, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

După ce am aflat cum a luat naștere, Andrei ne-a povestit cum a ajuns să o cânte împreună cu Theo Rose, ami apoi lansând-o și căpătând un succes de

milioane.

"Theo mă sună, după ce a ascultat de mai multe ori și îmi spune: <<Bă, dacă tu pe mine m-ai făcut să plâng, eu care nu sunt proastă să plâng de câte ori vreți voi, înseamnă că e ceva pe bune cu piesa asta. Chiar trezește oamenilor ceva, fă-ți o piesă din versurile astea pe care le-ai scris. Cântă-le, vorbește-le, fă ce vrei cu ele.>> Am stat și m-am gândit și am zis să colaborăm. Theo a zis că se duce să facă duș și când a ieșit mi-a trimis refrenul piesei, linie și text, făcut în momentul ăla. S-a gândit ea că ăla o să fie refrenul. După care, am tras noi între noi, nimic profesionist, am tras bucățile astea pe care le aveam și le-am cântat într-un concert online pe YouTube la mine, de ziua mea. După mi-a zis Theo să o pun pe TikTok și dacă se întâmplă ce crede ea că o să se întâmple cu melodia asta, o să văd cum o să fie. Nu credeam atât de mult în piesă, erau niște versuri drăguțe pentru TikTok și am zis că acolo o să moară. A fost neașteptat, oamenii au înnebunit, am făcut 2 milioane de vizualizări și 200 de mii de like-uri, într-un timp foarte scurt.", a detaliat Andrei Bănuță, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Maia Morgenstern, protagonista videoclipului lui Andrei Bănuță și Theo Rose

Andrei Bănuță, Theo Rose și Maia Morgenstern [Sursa foto: Instagram]

În videoclipul melodiei, protagonista a fost marea actriță Maia Morgenstern. Andrei Bănuță a dezvăluit ce sentimente l-au încercat atunci când a jucat alături de aceasta.

"M-am bucurat foarte tare că doamna Maia a acceptat să joace în clipul nostru, e o mare realizare pentru noi, pentru că știm că se asociază foarte, foarte greu cu ceva. Suntem onorați că noi am fost cei cu care a ales să o facă.", a mărturisit Andrei Bănuță, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Andrei Bănuță, adevărul despre relația cu Theo Rose

Andrei Bănuță și Theo Rose [Sursa foto: Instagram]

Andrei Bănuță și Theo Rose sunt doi artiști de excepție. Aceștia se înțeleg de minune, atât pe scenă, cât și în afara ei. Andrei Bănuță nu s-a abținut și a spus totul despre relația pe care o are cu artista.

"Noi suntem foarte buni prieteni. Eu mă înțeleg foarte bine cu Theo oricând. Avem o relație foarte apropiată. La noi e natural așa. Tot ce vine, vine natural. O zi la o filmare, e o zi ca între prieteni. Theo e foarte mișto, e foarte greu să nu te înțelegi bine cu ea.", a spus Andrei Bănuță, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.