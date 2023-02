Fiica lui Aurelian Preda, victorie importantă în instanță! Anamaria a câștigat un proces complicat: "Nu datorez nimănui nicio sumă de bani!"

In articol:

Fiica lui Aurelian Preda poate răsufla ușurată! Anamaria a câștigat procesul cu dezvoltatorul blocului în care tatăl ei a cumpărat un apartament. Iată de la ce a pornit totul și cum a ajuns bărbatul să-i ceară în instanță o sumă importantă de bani.

Citește și: Când a aflat fiica lui Aurelian Preda cine este mama ei biologică? Ani întregi nu a știut adevărul: "Am crescut cu o mamă care era, de fapt, nașa mea"

Magistrații i-au dat câștig de cauză Anamariei Preda

După moartea lui Aurelian Preda, fiica acestuia s-a confruntat cu mai multe probleme, dar și cu o mulțime de datorii, pe care a fost nevoită să le achite. Anul trecut, Anamaria Preda a primit încă o lovitură, după ce dezvoltatorul blocului în care tatăl ei a cumpărat un apartament a dat-o în judecată. Bărbatul susținea, la acea vreme, că ar fi încheiat o înțelegere cu regretatul cântăreț înainte ca acesta să moară și că l-ar fi împrumutat pe Aurelian Preda cu 4.500 de euro.

Citeste si: Primele reacții după imaginile cu actrița Cansu Dere în viață, după cutremur. Fanii sunt revoltați: ”Nu e ea”- kanald.ro

Citeste si: Au apărut primele imagini cu actrița Cansu Dere, după ce s-a zvonit că ar fi dispărut după cutremurul din Turcia- stirilekanald.ro

Citește și: "Omul se uită!" Incredibil cum a ajuns să arate mormântul lui Aurelian Preda, la aproape 6 ani de la decesul artistului

Se pare, însă, că magistrații nu i-au dat dreptate, în primă instanță: "Admite excepția prescripției dreptului material la acțiune. Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâta Preda Anamaria Rosa ca prescrisă. Obligă reclamantul la plata către pârâtă a sumei de 4.500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorariu avocațial. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, ce se depune la Judecătoria Sectorului 1 București.", se arată în decizia judecătorilor, potrivit starpopular.ro.

Citeste si: Vești de ultimă oră! Unde a fost găsită actrița Cansu Dere din Infidelul, după ce a fost dată dispărută de către fanii săi!- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO "Cum e posibil să își lase copilul așa în ploaie?" Pique, acuzat de neglijență în legătură cu cei doi copii ai săi, Sasha și Milan- radioimpuls.ro

Anamaria, fiica lui Aurelian Preda [Sursa foto: Captură video]

Ce are de gând să facă fiica lui Aurelian Preda după victoria în instanță?

Verdictul dat de judecători i-a adus o bucurie imensă fiicei lui Aurelian Preda. Anamaria mărturisește că această victorie în instanță o va ajuta să-și ducă planurile la bun sfârșit. Ea nu a renunțat la ideea de a vinde apartamentul cumpărat de tatăl ei, dar va trebui să mai aștepte, cel puțin până când va obține certificatul de moștenitor: "Este un moment fericit pentru mine, pentru că am stat foarte mult timp cu această situație. Pentru că m-am trezit cu o presupusă datorie pe care trebuia s-o achit, pe care tatăl meu ar fi avut-o față de dezvoltatorul blocului în care locuiesc, iată că prima instanță a hotărât ca eu să câștig și că nu datorez nimănui nicio sumă de bani. Sper că domnul dezvoltator se va opri aici cu demersurile legale pentru că instanța s-a exprimat destul de clar. Nu am nimic cu dânsul, îmi pare rău că s-a ajuns aici.", a declarat fiica lui Aurelian Preda, pentru sursa citată.