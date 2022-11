Fiul Simonei Gherghe, noi probleme de sănătate. Tot mai multe mame din România trec prin asta: „Sunt pline spitalele!”

In articol:

Simona Gherghe trece din nou prin momente dificile. De data aceasta este vorba despre fiul ei, care se confruntă cu probleme de sănătate. Iată ce a pățit micuțul, dar și ce mesaj le-a transmis prezentatoarea TV mămicilor care se află în aceeași situație!

Citește și: Simona Gherghe, la capătul puterilor! A vorbit pentru prima dată despre asta, fără ocolișuri: „Asupra mea are un efect devastator. Eu de 2 nopți nu dorm”

Simona Gherghe, despre problemele medicale pe care le are fiul ei

Temperaturile scăzute din ultima perioadă s-au resimțit puternic în rândul copiilor, care au început să se confrunte deja cu virozele respiratorii. Este și cazul fiului Simonei Gherghe, care a avut nevoie de îngrijiri medicale. Prezentatoarea TV a dezvăluit că trece prin momente dificile, și asta pentru că micuțul nu se simte prea bine.

Mai mult, chiar a postat o fotografie emoționantă cu băiețelul în timp ce făcea aerosoli, în dreptul căreia a scris un mesaj emoționant: "Off, tare greu e când îl văd așa, cu tusea asta groaznică. Cu gândul la toate mamele care sunt alături de puii lor, cu viroza asta urâtă rău... Sunt pline spitalele! Să fiți sănătoși!", a scris Simona Gherghe, pe contul personal de Instagram.

Citeste si: Cine este Theo Rose. ”Totul vine din copilărie. Toate lucrurile de care m-am temut atunci când eram copil și pe care am încercat să le ascund sub preș de-a lungul timpului"- kfetele.ro

Citeste si: S-a trezit din comă după 12 ani, însă primele cuvinte au îngrozit familia și medicii. Ce a spus tânărul- bzi.ro

Imaginea publicată de Simona Gherghe, cu fiul ei [Sursa foto: Instagram]

Nu este prima oară când fiul Simonei Gherghe are probleme de sănătate. În urmă cu câteva luni, prezentatoarea TV a fost nevoită să apeleze la ajutorul medicilor, după ce micuțul Vlad s-a trezit cu dureri îngrozitoare de stomac: "Copilul ăsta s-a trezit dimineață cu dureri de burtică și a vomitat de câteva ori. Prin urmare, a rămas acasă. Suntem bine, dar a fost horror.(...) S-a trezit din senin cu dureri de burtică și vomă în jet de vreo opt ori.

Citește și: „Nu mai e cu noi” Simona Gherghe a făcut un anunț trist pe internet. Se teme cel mai tare de reacția copiilor ei: „Ei încă nu știu. Mi se rupe sufletul”

Ne-am speriat foarte tare și am zis că anulez tot ce am pe ziua de azi și merg la spital. Am sunat-o pe doctorița lui și mi-a spus să-l las puțin pe repaus.(...) Așa a fost, a fost totul bine. Chiar el s-a trezit și a spus că nu mai este bolnav. A fost o zi așa... ne adunăm și mergem mai departe.", a povestit Simona Gherghe la acea vreme, pe rețelele de socializare.

Simona Gherghe și familia ei [Sursa foto: Instagram]