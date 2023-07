„Îmi lipsea” Alina Pușcaș a crescut fără a-l avea alături pe tatăl ei! Mărturisirile dureroase pe care le-a făcut prezentatoarea TV despre copilăria sa: „ Ne vedeam o dată pe lună”

In articol:

Alina Pușcaș, în vârstă de 37 de ani, este una dintre cele mai de succes prezentatoare de televiziune din țara noastră. Vedeta are proiecte extrem de importante și urmărite la TV, iar în viața personală se poate declara o femeie împlinită. Alina formează un cuplu din anul 2014 cu stomatologul Mihai Stoenescu și au împreună 3 copii, Alexandru, Melissa și Iris.

Totuși, deși în prezent are parte de tot ce și-a dorit vreodată, celebra prezentatoare TV a simțit mereu lipsa unei persoane extrem de importante din viața sa.

Puțină lume știe că părinții Alinei Pușcaș au divorțat când vedeta avea doar 3 ani, iar ea a fost crescută de mama sa. După separare, mama și tatăl Alinei s-au îndepărtat, iar celebra prezentatoare TV nu a avut o relație apropiată cu bărbatul care a contribuit la conceperea sa. Tatăl Alinei s-a recăsătorit la scurt timp după divorț și i-a oferit acesteia o soră mai mică. Bărbatul s-a stins în urmă cu 5 ani, iar vedeta a mers la înmormântare, acolo unde a aflat despre pasiunile pe care acesta le avea în comun cu ea, fiind șocată de lucrurile care îi legau, deși nu știau.

„Tatăl meu a murit de Sfinții Mihail și Gravil, acum 5 ani(...). La înmormântare am aflat de la prieteni de-ai lui că era instructor de schi, eu dorindu-mi foarte mult să învăț să schiez. M-am uitat la Mihai și a rămas și el mască. Mihai m-a învățat să schiez în 2014. Acest lucru va funcționa ca anti-exemplu pentru mine, ca să le îndeplinesc toate dorințele copiilor mei”

, a povestit Alina Pușcaș, în podcastul lui Radu Țibulcă

Alina Pușcaș nu mai păstra legătura cu tatăl ei

După divorțul de mama Alinei Pușcaș, tatăl prezentatoarei TV s-a recăsătorit, iar Alina a simțit întotdeauna că bărbatul era mai implicat în cea de-a doua familie a sa. Deși, în copilărie, se întâlnea măcar o dată pe lună cu tatăl său, după trecerea anilor, întâlnirile au devenit din ce în ce mai rare, până când au dispărut de tot.

La 5 ani după ce bărbatul s-a stins din viață, Alina Pușcaș a mărturisit că, înainte ca el să moară, vedeta și tatăl ei nu mai vorbeau deloc. Prezentatoarea TV a recunoscut că a simțit întotdeauna lipsa figurii paterne din viața ei și și-a dorit mereu să fie protejată de o parte bărbătească, lucru pe care l-a obținut abia în relația cu Mihai Stoenescu.

„El era în familia lui. Am auzit din stânga și din dreapta că ar fi fost mândru. Nu mai vorbeam de mulți ani. Când eram eu micuță ne vedeam o dată pe lună, așa scria la carte. Am avut o relație extraordinară cu sora tatălui meu și cu bunicii din partea lui. Îmi lipsea din familie acea părere bărbătească, acea siguranță pe care tatăl o oferă familiei. În relația cu soțul meu, mi-am dorit să mă simt protejată și am și obținut asta”, a mai spus Alina Pușcaș.