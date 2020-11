In aceasta seara, de la ora 20:00, in “Nemilosul Istanbul”, Ceren, sah-mat pentru Seniz

Ceren afla ce secret sumbru tainuia Nedim, inca de mic, legat de Seniz si raposatul lui tata. Fara sa stea pe ganduri, Ceren o ameninta pe Seniz ca, daca nu va face intocmai ce ii va cere de acum inainte, va dezvalui tuturor teribilul secret al acesteia. Seniz se teme de ceea ce ar putea face Ceren cu secretul aflat …

Cenk se simte mai bine si urmeaza sa fie externat din spital. Toata familia se reuneste pentru a-i ura acestuia bun-venit. In asteptarea lui Agah, care trebuie sa faca <onorurile> pentru revenirea in sanul familiei a fiului sau, intreaga familie este nerabdatoare sa sarbatoreasca. Spre surprinderea tuturor, Agah isi face aparitia in conac ca <o vijelie>, tinand un plic in mana. De indata ce da cu ochii de Seniz, acesta ii cere sa plece, definitiv, din conac.

Ce secret teribil ascunde Seniz, si pentru care ar face orice ca sa nu se afle, si ce anume l-a determinat pe Agah sa isi alunge sotia din conac, aflati in aceasta seara, de la ora 20:00, urmarind un nou episod din “Nemilosul Istanbul”, la Kanal D.