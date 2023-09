Jean Paler a ieșit din spital, după o lună în care s-a lăsat pe mâna medicilor! Cine i-a fost alături în perioada dificilă din viața lui: „Am văzut cu adevărat cui i-a păsat de mine”

In articol:

Ultimele 30 de zile, Jean Paler le-a petrecut prin spitale, încercând să își vindece problemele de sănătate. Deși, în urmă cu puțin timp, actorul povestea că inima lui este foarte slăbită și că nu se simte deloc bine, se pare că bărbatul și-a mai revenit, căci medicii au decis să îl externeze.

Însă, în această perioadă extrem de grea, Jean Paler a trăit o adevărată dezamăgire, căci oamenii pe care îi credea prieteni nici nu au mers să îl viziteze.

După ce a ieșit, în sfârșit, din spital, Jean Paler a mai dat o veste tristă. Celebrul actor a făcut câteva mărturisiri dureroase, povestind că mulți dintre cei pe care i-a crezut apropiați și care s-ar fi lăudat că îl ajută în această perioadă, de fapt, nici nu l-au căutat. Bărbatul a povestit că, în timp ce era pe patul de spital, singurii care i-au fost alături au fost membrii familiei sale, iar prietenilor săi nici nu le-a păsat de starea lui de sănătate.

„Doar familia a fost lângă mine! Restul, doar vorbe! Și unde mai pui că unii își însușesc niște gesturi, pe care nu le-au făcut pentru mine, cum că m-ar fi ajutat cu internarea și că au avut grijă de mine. Total neadevărat! Am văzut cu adevărat cui i-a păsat de mine și cui nu! Am simțit cine mi-a scris și m-a căutat doar din complezență și, de asemenea, cui i-a păsat cu adevărat. Starea mea de sănătate este, în continuare, precară, mai am mult până departe, dar voi lupta cu ultimele puteri, ca să mă ridic”, a declarat Jean Paler pentru Impact.ro.

Jean Paler a fost externat din spital [Sursa foto: Captură Video]

Jean Paler, afectat de problemele de sănătate

Trecerea anilor au început să își pună amprenta pe sănătatea celebrului actor. Jean Paler a fost internat timp de o lună în mai multe spitale, iar de curând a dezvăluit că medicii i-au recomandat să stea liniștit în perioada următoare și să renunțe la spectacole, pentru că inima lui este foarte

slăbită, iar aparițiile sale de pe marile scene vor trebui să aștepte până anul viitor.

„Am fost în patru spitale și am ajuns la București. De cinci zile sunt în Spitalul Militar la secția cardiologie, după ce am trecut prin toate secțiile de terapie intensivă. Medicii au spus că e mai bine să merg acasă, să mă odihnesc, că am timp să merg la festivaluri și la anul. Mă pun eu pe picioare! Comparativ cum am fost la început, pe o scară de la 1 la 10, am depășit 5.Am întrebat puțin mai devreme cât mă mai țin și m-au întrebat dacă mă grăbesc. Sunt deja în spital de aproape trei săptămâni. Nu mai au ce să îmi facă. Nu mi-au pus alte stenturi. Inimioara a obosit și ea”, a spus actorul, potrivit Viva.ro.