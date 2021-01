Misty, pe șleau despre nunta cu Keo și muzică! Declarații exclusive

ian 29, 2021 Autor: Radu C. Munteanu

Mai exact, a mărturisit Misty în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, în ultima perioadă s-a concentrat pe cea mai i9mportantă meserie posibilă, cea de a fi mamă cu normă întreagă, dar nu și-a neglijat studiile, ea reușind să obțină livcența în Psihologie.

”Am decis ca, cel puțin o perioadă, să pun muzica în plan secund. Voiam să scot o melodie în decembrie, atunci când Aria a împlinit doi ani, dar nu a mai fost momentul. În orice caz, acum mă concentrez asupra meseriei pe care vreau să o fac. Studiez posibilitățile de dezvoltare, am terminat Psihologia și mă interesează să profesez în această direcție, chiar dacă asta înseamnă să mă retrag, temporar, din muzică. Cu toate acestea, nu voi renunța definitiv la muzică, mai ales că am compozitorul acasă (Keo, n.red.).

Misty este una dintre cele mai atragatoare mamici din showbiz

Dar, acum, ca să fiu sinceră nu am fost niciodată setată pe o carieră în muzică, a fost mai mult o întâmplare, eram mai mult cu actoria, jucam în seriale și am fost auzită și descoperită de un producător...Nu am o voce puternică, am o un timbru și o voce plăcută, melodioasă, ca și artistele franceze și am o pasiune, o dragoste pentru muzică dintotdeauna, dar nu atât de arzătoare încât să mă văd că aș putea cânta până la adânci bătrâneți”,ne-a spus Alexandra Pavel,

cunoscuttă în lumea muzicii și a showbiz-ului drept Misty.

În altă ordine de idei, recunoaște

Alexandra, cununia ei cu celebrul Keo va mai avea de așteptat.

Misty a impresionat si in muzica

Oricum, în aceste momente avem alte preocupări, eu cu meseria de psiholog și Aria, fetița noastră, Cosmin (Keo, n. red.) cu studioul... Și vrem să treacă nebunia asta să călătorim...”,ne-a mai spus frumoasa Misty .

Misty și Keo de iubesc de 7 ani și au un copil

Relația dintre Misty și Keo a venit după un scandal epocal în care Alexandra Pavel a fost acuzată că s-ar fi băgat în relația pe care compozitorul o avea cuAndreea Bălan . Și, chiar dacă a început cu scandal, relația lor s-a dezvoltat cât se poate de frumos, cei doi având, acum, la șapte ani de relație oficială, și o fetiță, pe Aria, care a împinit, în decembrie, doi ani de la naștere.