„Nu i-am învățat așa” Roxana Vancea, reguli stricte atunci când vine vorba de educația copiilor săi! Ce le interzice total lui Zian și lui Milan: „Nu au acces”

Roxana Vancea obișnuia să fie o prezență cunoscută pe micile ecrane. Dacă în trecut apărea foarte des în lumina reflectoarelor, acum viața brunetei s-a schimbat destul de mult. Se pare că vedeta este mamă cu normă întreagă, motiv pentru care a decis că este momentul să lase lumea televiziunii și să petreacă timp de calitate alături de minunata sa familie.

Roxana Vancea, reguli stricte când vine vorba de creșterea copiilor

Roxana Vancea și Dragoș Paiu sunt căsătoriți civil din anul 2019. Cei doi au împreună un băiețel, pe nume Zian. De asemenea, soțul vedetei mai are un fiu dintr-o relație anterioară, pe Milan.

Fosta prezentatoare TV este o mamă extrem de dedicată și de grijulie. Se pare că bruneta are reguli foarte stricte atunci când vine vorba de creșterea și educația celor mici, motiv pentru care este foarte atentă la activitățile lor din timpul liber. Zian și Milan nu au voie sub nicio formă să acceseze tehnologia, fie că vobim de telefoane, tablete sau TV.

A preferat să îi țină departe de aceste tentații, iar în schimb le-a oferit un program strict. Ba mai mult decât atât, Roxana Vancea spune că cei mici vin întotdeauna obosiți de la joacă, tocmai din această cauză nu simt nevoia de a petrece timpul în fața ecranelor.

„Copiii nu au acces la telefon, tablete, televizor, nimic. Nu au dependența asta, nu i-am învățat așa. Oricum nu au timp, pentru că intră în casă la ora 22.00. Vin epuizați și se culcă direct. La prânz, copiii dorm, deci nu avem probleme cu tehnologia.

Mai mult decât atât, Zian este topit după Milan. Se iubesc foarte mult și vor să stea mereu împreună.”, a mărturisit Roxana Vancea pentru playtech.ro.

Cum își petrec vara Roxana Vancea și copiii săi?

Roxana Vancea a vrut să le ofere copiilor săi o copilărie autentică, cu veri la bunici și multă voie bună. Tocmai de aceea, a decis să își petreacă vara acasă la părinții săi, într-o zonă de munte. S-au distrat pe cinste, au făcut diverse drumeții și activități și au profitat de timpul petrecut împreună, ca o familie.

„În general, vin la părinții mei vara, pentru că este zonă de munte și este mult mai răcoare aici. Nu este caniculă, ca în București.

Vin foarte des cu copiii aici, am stat toată vara aproape. Toată lumea le face toate poftele. Nu am avut când să ne plictisim. Am fost plecați prin zonă, prin Vâlcea, prin Sibiu, am încercat să facem tot felul de activități. Așa am crescut și noi, așa vrem să crească și ei”, a mai spus fosta prezentatoare TV pentru sursa menționată anterior.