„Nu spun că nu mai pot” Andreea Antonescu nu are parte de ajutor în creșterea fetițelor ei! Cât de dificil i se pare vedetei rolul de mamă singură: „Nu se compară”

In articol:

Andreea Antonescu se bucură de succes pe plan profesional și are două fetițe care îi fac viața mai frumoasă, dar nu prea a avut până acum noroc în dragoste. După ce s-a despărțit de tatăl Siennei, fiica sa cea mare, a încercat să își refacă viața alături de Victor Vrînceanu, bărbatul care a făcut-o mamă din nou, dar nici această relație nu a mers.

Acum, vedeta își crește singură fiicele și a mărturisit cum se descurcă în această situație.

Citește și: Andreea Antonescu, decizie radicală atunci când fiica ei a plecat prima dată singură de acasă: "Nu mi-a permis să intervin"| EXCLUSIV

Deși poate părea foarte greu, Andreea Antonescu a dezvăluit că viața de mamă singură îi aduce, pe lângă o mulțime de responsabilități, multe bucurii și împliniri. Vedeta nu se plânge deloc pentru faptul că nu are parte de ajutor în creșterea Siennei și a micuței Venice, ba din contră, se declară o femeie împlinită și a mărturisit că îi mulțumește mereu Divinității pentru că le are alături pe cele două fete.

Citește și: Ce i-a spus preotul Andreei Antonescu în biserică, chiar înainte de botezul lui Venice Victoria: "Așa m-a numit și a fost minunat"| EXCLUSIV

Citeste si: Cât costă să iți cânte Florin Salam la nuntă sau botez. Câți bani cere pentru un singur eveniment- kanald.ro

Citeste si: Accident grav în Teleorman. Două autocare și un TIR s-au ciocnit violent. A fost activat Planul Roșu de Intervenție| VIDEO- stirileprotv.ro

„Eu mă ocup singură de fetițe. Este superb, este împlinirea mea ca femeie, ca om. Trăiesc ce nu am mai trait în viața mea și sunt foarte fericită.(...) Nu spun că nu mai pot, pentru că în finalul zilei când am un moment, două când sunt singură, îmi amintesc ce am făcut în ziua respectivă, dau timpul înapoi și îmi dau seama că am reușit, că a fost Dumnezeu lângă mine, dar satisfacția de a petrece timpul cu fetițele mele non-stop nu se compară cu absolut nimic”, a declarat Andreea Antonescu pentru Playtech.ro.

Andreea Antonescu și fetițele ei [Sursa foto: Instagram]

Andreea Antonescu, despre o posibilă împăcare cu fostul ei soț

Andreea Antonescu și Traian Spak, tatăl fiicei sale cele mari, s-au separat după 14 ani de relație, dar au păstrat o legătură foarte apropiată, vedeta mărturisind la un moment dat că îl consideră un bun prieten pe fostul ei soț.

În urmă cu ceva timp, artista a vorbit despre o posibilă împăcare cu fostul ei partener de viață, spunând că viitorul este imprevizibil și că nu știe dacă ea și Traian Spak ar putea să se întoarcă unul în brațele celuilalt la un moment dat.

Citeste si: „Fiecare parte a răspuns la întrebările care au fost adresate de către procurorul de caz .” Dana Roba a plâns, după ce s-a întâlnit cu Daniel Balaciu în sala de judecată- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- O profesoară i-a rugat pe părinți să doneze banii de flori în scop caritabil: ”Am vrut să aduc o fărâmă de speranță în sufletul acestei mame”- stirilekanald.ro

Citeste si: "Cum să te ameţească un om cu o prestanţă bine gândită?". Dorian Popa, atenționat de alte persoane înainte să ”bată palma” cu milionarul din Brașov. Cum l-a făcut Călin Donca să creadă că toate zvonurile sunt false- radioimpuls.ro

Citește și: „Mi-a rămas impregnat în minte” Care este superstiția de care a ținut cont Andreea Antonescu până la botezul micuței sale, Venice? Vedeta a făcut același lucru și în cazul fiicei mai mari, Sienna

„Putem discuta despre absolut orice. Nu știu ce ne rezervă viitorul. Viața m-a învățat să nu spun niciodată, niciodată. Noi am fost sinceri unul cu altul încă de la început. Noi am avut o relație construită pe respect, bun simț și iubire. Nu am fi vrut, după 14 ani, să ne murdărim cu lucruri mici. Am respectat ce a fost între noi. Ne-am respectat unul pe celălalt. Probabil, nu știu, s-ar fi ajuns la niște lucruri mici. Avem mare încredere unul în altul și dăm sfaturi cu sufletul. Nu știm niciodată ce ne rezervă viitorul!”, a mai spus Andreea Antonescu, în podcastul Ilincăi Vandici.