„Nu vom mai face” Nicoleta Dragne, nevoită să amâne botezul băiețelului ei?! Vedeta și-a internat fiul în spital, cu doar câteva zile înainte de eveniment

Nicoleta Dragne și iubitul ei se pregăteau pentru cel mai emoționant moment din viața lor, acela al creștinării fiului lor, Roman. Fericitul eveniment ar trebui să aibă loc la sfârșitul acestei săptămâni, zi pentru care fosta ispită s-a pregătit intens în ultimele luni. Însă, în urmă cu puțin timp, Nicoleta a dat o veste șocantă pe rețelele de socializare, spunând că nu știe dacă botezul va mai avea loc.

Ieri, fosta ispită a făcut o postare îngrijorătoare pe pagina ei de Instagram. Vedeta a publicat o imagine cu fiul ei cel mic, de pe patul de spital. Micul Roman purta branula pe mână, iar mama lui a transmis un mesaj îndurerat. Nicoleta Dragne le-a povestit fanilor ei din mediul online că fiul ei s-a îmbolnăvit, însă ea a rămas impresionată de puterea micuțului, care nu a plâns deloc, deși se simte rău.

„Nu știu cum, dar nu am văzut niciodată copilași asa mici si puternici cum am văzut la Roman si Vladimir. Copii bolnavi, cu dureri foarte mari, care sa nu planga, sa fie asa rezistenți la durere. Nu înțeleg cum, nu am înțeles când era Vladi bolnav, nu înțeleg nici acum”, a scris Nicoleta Dragne în postarea de pe Instagram.

Nicoleta Dragne amână botezul fiului său?!

După ce a postat fotografia cu băiețelul ei, Nicoleta a revenit pe InstaStory și a povestit prin ce trece în aceste momente. Fosta ispită este foarte afectată de problemele de sănătate pe care le are fiul ei, mărturisind că, dacă Roman continuă să se simtă rău, va fi nevoită să amâne slujba de botez. Totuși, Nicoleta a declarat că petrecerea se va ține oricum, pentru că îi va lua moțul băiatului ei cel mare și, în plus, anularea acesteia ar fi o lipsă de respect pentru invitații din alte

orașe, care au mers deja în București, special pentru acest eveniment.

„Să știți că bebe este bine, față de ieri. Este foarte răcit, are și ceva în gât. Inițial mi-au spus că are laringită. (…) Nu este 100% bine, dar sperăm că până la botez va fi ok. Am reușit să discutăm cu doamna doctor, să ne spună dacă poate să rămână tati cu el(n.red cu Roman în spital) în seara asta, să merg eu să rezolv ce mai am de rezolvat și mâine să merg să stau eu cu el, până la externare. Oricum, dacă nu se va simți bine, nu vom mai face slujba la biserică, dar va trebui să facem petrecerea, pentru că oricum este și moțul lui Vladi, am invitați veniți de peste tot din țară, care culmea au ajuns astăzi și chiar nu avem cum să anulăm, am încurca mult prea multă lume. Dar doamna doctor spune că pana joi e sigură că o sa fie ok, dacă lucrurile decurg cum au decurs până acum. Vom vedea mai exact mâine cum va fi treaba”, a povestit fosta ispită pe rețelele de socializare.