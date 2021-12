Oana Radu, cadou de 9000 de euro de la soțul ei! Vedeta a dezvăluit cum reușește să facă atâția bani! “Mă trezesc la 5 dimineața”

In articol:

Oana Radu este una dintre cele mai iubite cântărețe din România. Aceasta se bucură de succes atât pe plan profesional, cât și personal. Este căsătorită cu antrenorul ei de fitness, Cătălin Dobrescu, împreună cu care și-a cumpărat primul ei apartamnet în București.

Oana Radu a primit 9000 de euro de la soțul ei, cu ocazia zilei de naștere

Invitată în platoul Teo Show, emisiune difuzată pe Kanal D, Oana a povestit cum a decurs întreaga petrecere de ziua ei.

Oana Radu și Cătălin Dobrescu [Sursa foto: Captură YouTube]

Oana se declară foarte mulțumită de petrecerea organizată de ziua ei, mai ales pentru cadourile primite și faptul că, pentru o seară, a putut lua pauză de la dietă.

“Am avut o seară superbă și cred că cel mai frumos cadou a fost faptul că soțul meu a spus “Astăzi mănânci ce vrei tu”. Și am mâncat de toate. Oricând este loc pentru pizza.”, a mărturisit Oana Radu.

Artista a dezvăluit cadoul generos făcut de soțul ei, fapt care arată cât de mult o iubește. Este vorba despre o sumă impresionantă, pe care cei doi au stabilit-o de comun acord să o extragă din contul firmei lor.

“Noi muncim foarte mult împreună și noi nu ne facem cadouri fizice. Ne-am hotărât la un buget și acela a fost cadoul. Oamenii o să spună că sunt o persoană superficială, dar nu e genul meu. Eu am fost un copil foarte modest și am muncit pentru tot ce am. Am fost săracă. (…) Bugetul a fost de 9000 de euro.”, a declarat Oana Radu.

Oana Radu, secretul unui plan financiar de succes

Oana Radu [Sursa foto: Captură YouTube]

Cântăreața nu s-a ferit și le-a povestit lui Teo și Bursucu, ce face în fiecare zi pentru a avea contul plin. Vedeta a explicat care e programul ei zilnic și cât de mult muncește pentru ceea ce are.

“Mă trezesc la 5 dimineața, fac o oră sau 25-30 de minute de cardio pe stomacul gol, după care iau micul-dejun, mă antrenez două ore la sală. Apoi, până la studio, merg și fac tranzacții la bancă sau plătesc furnizori și merg la croitoreasă, las materialele pentru firmă, mă ocup de ce trebuie pentru grupul pe care îl am de slăbit și mă duc la studio, unde stau până seara târziu.”, a spus Oana Radu.

Gazda emisiunii online “Detectorul de minciuni” susține, de asemenea, că deși are un venit generos, nu îi ajung banii pentru a-și achiziționa tot ce își propune. Vedeta afirmă faptul că are o gândire pozitivă și este sigură că în curând, sumele pe care le câștigă vor crește considerabil.

“Nu îmi ajung banii! M-am gândit să mai muncesc și când o să fiu foarte bogată, o să îmi iau tot ce îmi doresc. De fapt, sunt milionară, banii doar trebuie să ajungă la mine. E vorba de cum gândești.”, a adăugat Oana Radu