„Mai în glumă, mai în serios” Mihai Mitoșeru a dat tot din casă! Cum reacționa mama lui, de fiecare dată când prezentatorul aducea o fată acasă: „Le punea pe fotoliu”

Mihai Mitoșeru a împlinit vara aceasta 48 de ani, însă se declară tot un bărbat singur, la mult timp după ce el și fosta lui soție, Noemi, au divorțat. În timp ce își caută, în continuare, jumătatea, prezentatorul TV a depănat amintiri și a povestit ce obișnuia mama lui să facă, pe vremea când el era mai tânăr și venea cu fete acasă.

Cum reacționa Camelia Mitoșeru cand fiul ei venea acasă cu o fată?

Prezentatorul TV este în prezent un bărbat singur, căci, după divorțul de Noemi, nu a găsit o femeie care să îl facă să renunțe la burlăcie, însă își amintește cu drag de perioada în care era mai tânăr, atunci când se întâlnea cu multe fete, iar pe unele dintre ele le-a dus chiar și acasă la mama lui, pentru a le face cunoștință.

De curând, bărbatul a dezvăluit că, de fiecare dată când mergea acasă cu o fată, Camelia Mitoșeru o așeza pe aceasta pe fotoliu și îi punea o mulțime de întrebări, însă, spune Mihai Mitoșeru, domnișoarele nu păreau deloc deranjate, căci o simpatizau pe mama sa. De asemenea, prezentatorul a mărturisit că și în prezent, situația e cam aceeași, căci toate femeile cu care intră în contact își doresc să o cunoască pe Camelia Mitoșeru.

„Am avut, practic, două relații, una de 10, una de 14, iar între ele am avut copilăria. Când aduceam o fată acasă, mama le lua la întrebări. Le punea pe fotoliu: “Ia să îmi spui mie ce faci, cu ce te ocupi, cine ești, de unde vii, ce părinți ai, ce fac ei!”. Da! Curios, nu! (n.r. nu fugeau fetele) Asta nu am înțeles nici eu! Mama o dădea și mai în glumă, mai în serios. Are stilul ei și nu era de fugit. Din contra, cam toate fetele îmi spun că vor să se vadă cu mama, că le place de mama, că se uită la televizor tot timpul la mama. Da, sunt foarte multe fete cu care vorbesc acum, fiind singur. Nu neapărat că avem ceva sau nu, dar ele, în primul rând, vor să o cunoască pe mama: “Vrem să mergem la doamna Mitoșeru!”. Bine! Mama întotdeauna are mai mult succes ca mine, da!”, a declarat Mihai Mitoșeru pentru Ego.ro.

Mihai Mitoșeru [Sursa foto: Captură Video]

Mihai Mitoșeru, despre divorțul de Noemi

În urmă cu 4 ani, după aproape un deceniu și jumătate de mariaj, Mihai Mitoșeru și Noemi au decis să se despartă, iar divorțul lor a avut loc pe cale amiabilă la notar. După atâta timp de la separare, prezentatorul TV vorbește extrem de frumos despre fosta lui soție și, de curând, a mărturisit că el și Noemi nu au avut niciun conflict după ce s-au despărțit, ba din contră, au păstrat o legătură de amiciție.

„Eu nu înțeleg, că am văzut foarte multe relații și nu mă refer neapărat la cei care apar în lumina reflectoarelor, mă refer la oricine. Au divorțat, imediat el e cu una, ea e cu altul, au făcut alți copii. Alo? Uite exemplu aici, 4 ani de zile au trecut de la divorț, nu m-am afișat, ea e singură de acum 4 ani. Am fost la notar, ne-am dat mâna, ne-am pupat, ne-am îmbrățișat, am plâns amândoi, eu cred că așa trebuie să se întâmple după o relație normală", a declarat Mihai Mitoșeru.