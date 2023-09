„Ne-a crescut băiatul mare” Fiul Minodorei va împlini în curând 14 ani! Ce planuri au artista și soțul ei pentru viitorul adolescentului: „Tati vrea să-i ia”

In articol:

Minodora are mari emoții pentru că fiul ei, Marco, va împlini în curând vârsta de 14 ani. Artista a dezvăluit că soțul ei are planuri importante pentru viitorul apropiat al adolescentului, care, însă, pe ea o cam sperie.

Fiul Minodorei se pregătește să își facă buletinul

Celebra cântăreață nu s-a sfiit să povestească totul!

Minodora se poate declara o femeie împlinită datorită faptului că este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țară, iar pe plan personal stă excelent, căci cântăreața se bucură de o căsnicie fericită alături de soțul ei, Liviu. Cei doi au devenit soț și soție în urmă cu mulți ani și au împreună un fiu care îi face extrem de mândri, pe Marco.

Recent, Minodora a mărturisit că în această perioadă este foarte emoționată, căci băiatul ei și al soțului său a crescut foarte mult și, în data de 24 septembrie, va împlini 14 ani.

Artista a dezvăluit că urmează să îl însoțească pe adolescent să își facă buletinul și, de asemenea, a povestit că, peste doar 2 ani, partenerul ei de viață își dorește să îi cumpere lui Marco o mașină pe care să o poată conduce, în mod legal, de la vârsta de 16 ani, lucru care îi provoacă teamă vedetei, după cum a recunoscut chiar ea.

„Ne pregătim de ziua copilului și de buletin. Marco împlinește 14 ani pe 24 septembrie. Avem emoții! Ne-a crescut băiatul mare, mă uit la el ca la soare! O să avem copil cu buletin. Nu știu ce vrea de ziua lui, o să facem cum dorește el, vom avea un copil cu buletin. Atunci când o să împlinească 16 ani, tati vrea să-i ia ceva mașină care se conduce de la 16 ani, dar mie mi-e teamă!”, a povestit Minodora pentru Click.ro.

Cât de mult a slăbit Minodora?

Celebra cântăreață a făcut sacrificii pentru a ajunge la forma fizică pe care a visat-o mereu. De curând, Minodora a dezvăluit că a reușit să dea jos nu mai puțin de 40 de kilograme, lucru cu care se mândrește. Momentan, artista a mărturisit că a încheiat procesul de slăbit, recunoscând însă că folosește produse care să îi taie pofta de mâncare, pentru a se putea menține la greutatea din prezent.

„Sunt ok, sunt în business. Eu am dat 40 de kilograme jos, de la 100. Acum am 60 și folosesc niște picături care îmi taie pofta de mâncare”, a spus Minodora.